Намериха кемпер с поне един труп в гората над Враца, мистерията "Петрохан" започва да се разплита

Намериха кемпер с поне един труп в гората над Враца, мистерията "Петрохан" започва да се разплита

8 Февруари, 2026 13:27

Работната версия е, че това е издирваният по случая "Петрохан" кемпер на изчезналия Ивайло Калушев. В този район на Врачанския Балкан има множество пещери. Както е известно, Калушев е опитен спелеолог и по тази причина е напълно възможно той да е посещавал местността преди, и да я познава.

Мистерията със случая "Петрохан", който потресе цяла България, започва да се разплита, научи агенция BulNews.
Тази сутрин в гората над Враца е намерен кемпер с поне един труп в него. Предполага се, че това е обявеният за издирване Ивайло Калушев.
Сигналът е подаден тази сутрин от овчар, който обикалял в района на връх Вола. Той видял в гората, в труднодостъпна местност, изоставен кемпер. Виждало се, че на предната седалка има човек, който по всичко личало, че е мъртъв.
В района няма покритие на мобилните мрежи и минало известно време, докато овчарят успее да подаде сигнал на телефон 112.
След като това станало, Балканът над Враца почернял от полиция. Районът е напълно отцепен. Пътят, който води натам, вече е напълно блокиран от органите на реда. Не се допуска никой да припари нагоре, а дори на случайни минувачи се искат документи за самоличност. Има и екип на Спешния център.
Акцията се ръководи лично от директора на Областната дирекция на МВР във Враца старши комисар Красимир Йончев.
Уведомени са колегите в София и се чака на място да пристигне екип от опитни столични криминалисти. Едва след това кемперът ще бъде отворен и тогава ще стане ясно кой е починалият човек и дали има други хора с него.
Работната версия е, че това е издирваният по случая "Петрохан" кемпер на изчезналия Ивайло Калушев. В този район на Врачанския Балкан има множество пещери. Както е известно, Калушев е опитен спелеолог и по тази причина е напълно възможно той да е посещавал местността преди, и да я познава. След изчезването му от хижата на ужасите е много вероятно той да е потеглил именно насам.
Разпознаването на трупа и изясняването на обстоятелствата около смъртта ще допринесе за разплитането на мистерията около случая "Петрохан".


  • 1 Последния Софиянец

    84 33 Отговор
    Хижата е собственост на бащата на Искра Фидосова която пере мръсните пари на ГЕРБ.Бойко губи властта и изнесе Черната каса на ГЕРБ в Турция а излишните свидетели унищожи.

    Коментиран от #20, #48, #65, #102

    13:31 08.02.2026

  • 2 да лай лай

    26 5 Отговор
    лама

    Коментиран от #72

    13:32 08.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    45 7 Отговор
    А децата с него живи ли са?

    Коментиран от #29

    13:33 08.02.2026

  • 4 Някои

    74 4 Отговор
    Истини ще се покрият дълбоко. Не са удобни и не са политкоректни.

    13:33 08.02.2026

  • 5 няма държава

    84 7 Отговор
    Найлоновите чували няма да стигнат за труповете които се убиват в територията , благодарение на мафията която ни управлява !

    Коментиран от #9

    13:34 08.02.2026

  • 6 Данко Харсъзина

    65 3 Отговор
    За да стигне до Вола, трябва да мине през Паволче и Челопек. Това в врачанският Бевърли Хилс и има един милион камери.

    13:35 08.02.2026

  • 7 А50

    54 6 Отговор
    И ся кво изчезналото 15г. момче ли е избило всички психопедодесни. Без майтап, първо се зачудих къде е момчето и защо баща му е толкова спокоен, със сигурност знае много и за сега е жив свидетел

    Коментиран от #11, #13

    13:35 08.02.2026

  • 8 врачччуване

    33 3 Отговор
    Не е той, така си мисля. Ако е той, вероятно също е убит. Това са само догадки.

    13:35 08.02.2026

  • 9 Последния Софиянец

    55 15 Отговор

    До коментар #5 от "няма държава":

    Бойко и Шиши ще бягат и разчистват свидетели и документи.

    13:35 08.02.2026

  • 10 Данко Харсъзина

    36 3 Отговор
    В Северозапада винаги са се случвали странни неща.

    Коментиран от #14

    13:36 08.02.2026

  • 11 Последния Софиянец

    34 2 Отговор

    До коментар #7 от "А50":

    Мъртвите момчета може да са вътре в кемпера

    13:36 08.02.2026

  • 12 Майна

    46 13 Отговор
    Имаха информация в службите още 2022г
    Ако кажа кои служи - трият
    Всички пък от ПП- Петков са узаконили това НПО като държавна институция
    Това е бил канал..
    С държавни привилегии?!
    Ха,- всички от сглобените са замесени..

    Коментиран от #38

    13:37 08.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бойко Разбойко

    26 8 Отговор

    До коментар #10 от "Данко Харсъзина":

    Това е работа на Мамник

    Коментиран от #55

    13:37 08.02.2026

  • 15 мвръто

    23 5 Отговор
    Къде е Хорейшио?

    Коментиран от #24

    13:38 08.02.2026

  • 16 Майна

    48 6 Отговор
    Денков също е подписал/ узаконил НПОто!
    Какво търсят в горите, когато престъпна организация е държавното управление?!

    13:39 08.02.2026

  • 17 Миндич

    51 15 Отговор
    Да живее евроинтеграцията!Няма ден без трупове в евроинтегрирания ни "рай".Когато се срине тази лудост ЕСССР трябва масово да се вдигат паметници на жертвите от чумата на евроатлантизма.

    Коментиран от #30, #103

    13:39 08.02.2026

  • 18 Данко Харсъзина

    33 3 Отговор
    Около Вола няма пещери. Пещерите са оттатък към Леденика. Там има и затворени мини с километри галерии. Влизал съм вътре от любопитство.

    13:39 08.02.2026

  • 19 Червената шапчица

    41 5 Отговор
    Безкрайната американска алчност за пари и слава--- Линдзи Вон. Безгранична тъпотия...--- С изпълневието на Марая Кери съсипаха една от най-хубавите италиански песни, истинско музикално престъпление! Това беше най-лошата част от иначе не особено впечатляващата церемония.

    Коментиран от #49

    13:39 08.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ами

    23 3 Отговор
    От Лютиброд може да се мине само 300 метра през Челопек и хващаш пътя за Вола.Кокво Паволче те пати,бре

    Коментиран от #45

    13:39 08.02.2026

  • 22 Камион

    57 4 Отговор
    Много ме кефи как ни набиват в главите какво да мислим. Случаят "който потресе цяла България". Айде, бе! Всичката друга я втасахме, че почнахме да се "тресем" и за криминални случаи. Б@хти промиването на мозъци.

    Коментиран от #51

    13:39 08.02.2026

  • 23 Хасковски каунь

    25 4 Отговор
    Самоубил се е с Макаров Наоколо има 3 гилзи 7.62 от ТТ
    Сичко е ясно кът бял день Разследването приключи

    13:39 08.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Миндич

    40 13 Отговор
    Да живее евроинтеграцията!Няма ден без трупове в евроинтегрирания ни "рай".Когато се срине тази лудост ЕСССР трябва масово да се вдигат паметници на жертвите от чумата на евроатлантизма.

    Коментиран от #32, #120

    13:40 08.02.2026

  • 26 Aлфа Bълкът

    43 0 Отговор
    Нерде Странджа, нерде Враца.

    Коментиран от #37, #53, #54

    13:40 08.02.2026

  • 27 Генерал Муфтаджийски

    30 4 Отговор
    Яко ще се мре!

    13:40 08.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Не.

    29 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не са живи. Всички са мъртви. Били са в Кемпера.

    13:42 08.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Румен

    20 7 Отговор
    Поредния активист на пепеици

    13:42 08.02.2026

  • 32 Ачо

    13 14 Отговор

    До коментар #25 от "Миндич":

    Руснаците ги копат с багер общо.Затова не може да им се хване точната бройка.

    13:43 08.02.2026

  • 33 Майна

    16 7 Отговор
    Някои пишат ,защо го сравняваме с Епщайн
    Малоумник..
    Та Епщайн е " политика"
    Кои бяха толерирани за управление на държавите!!!
    Как изведнъж излезнаха тези доказателства..!
    В Англия!
    Там е траш
    Стаймър е в ужас!!
    Ще бяга..
    Чакайте, той Тръмп ще изкара и за 11 септември, хм.ю

    Коментиран от #56

    13:43 08.02.2026

  • 34 Какафонията от драскачи

    7 11 Отговор
    започна.
    Едни и същи тъпипарчета.

    13:43 08.02.2026

  • 35 БгРеалност

    43 3 Отговор
    нали го засякоха камери край Бургаз, село някакво си, очевадно наще служби и мвр са пълни некадърници и аматьори !!!

    13:43 08.02.2026

  • 36 Никой

    30 6 Отговор
    Само в ЕС имало убийства , имало педофили, имало либерални гнусотии . А в кочината,училища, гинекологични кабинети , студиа за косми и масажи, за пречукани да не говорим . А на племето ЕС му е виновен ?

    13:43 08.02.2026

  • 37 Последния Софиянец

    22 13 Отговор

    До коментар #26 от "Aлфа Bълкът":

    През Странджа е изнесена Черната каса на ГЕРБ и документите в Турция.Един независим шеф на МВР можеше да атакува хижата.

    Коментиран от #58

    13:43 08.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 С поне един труп?

    20 2 Отговор
    А може ли да е труп и половина?

    13:43 08.02.2026

  • 40 Умрелия софиянец е в кемпера

    16 4 Отговор
    Барабар със няколко други !!!!!!

    13:43 08.02.2026

  • 41 Теслатъ

    24 8 Отговор
    Хепотеза!!! Чистка преди Изборите? Кои биха могли да са замесени в "играта"??? Тикватъ и Шиши!? Причината? Пари и компромати!?

    Коментиран от #57, #84

    13:43 08.02.2026

  • 42 Държавни ОПГ-та

    33 4 Отговор
    Ако е убит той, това означава, че някой продължава да ги издирва и убива един по един.
    И докато пропагандната машина се занимаваше с очернянето на тези хора, а органите издирваха жертвите, вместо убийците, ето докъде се стигна.
    Частна корпорация "България", управлявана от ОПГ-та!
    Срам и позор за всички, които очерниха жертвите!

    Коментиран от #68

    13:44 08.02.2026

  • 43 Евродебил

    28 5 Отговор
    Редно е ми се струва,да обявим периода на ранната седерастия,прехода,масовата разграбация и евроатлантическата интеграция(36) в престъпление срещу човечеството,а към участниците, съучастници и семействата им да се приложи пол-потовския модел

    13:44 08.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Боко (неуловимия) тайния крадец

    15 7 Отговор
    Аз съм неуловим и невидим , стане ли напечено МАНС отива и чисти , чисти , писти.... има десетки черни чували и кемпери на незнайни хора !!!!!!! Ту туууууу !!!

    13:46 08.02.2026

  • 47 сериозно

    53 2 Отговор
    "Уведомени са колегите в София и се чака на място да пристигне екип от опитни столични криминалисти. Едва след това кемперът ще бъде отворен и тогава ще стане ясно кой е починалият човек и дали има други хора с него."
    Един куп полицаи, водени от директора на ОДМВР-Враца, кесят около кемпера с труп в него и чакат да дойдат от София, за да го отворят? Това практика ли е или случаят е много специален, че отново се чакат хора от София? Не знам дали разбират как се издават с такова поведение. Престъпленията се разследват от местната полиция и прокуратура по компетентност, а не от София. Ами, ако в кемпера има живи хора, които се нуждаят от помощ, какво правим? Сарафов и Митов да обяснят какво точно се случва.

    Коментиран от #89

    13:46 08.02.2026

  • 48 ЕДГАР КЕЙСИ

    28 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ХИЖАТА Е БИЛА СОБСТВЕНОСТ НА ..................... БАЩАТА НА ИСКРА ФЕДОСОВА , НО Е ПРОДАДЕНА НА ....................... ПАРАВОЕННАТА ОРГАНИZAЦИЯ ОТ УБИИЦИ НА ПП ДБ .................... ЗА СПРАВКА СЕ ОБЪРНИ КЪМ ..................... КОКОРЧО И ПРОСТАКА КИРО ................... ЗАМИНАВАЙ .............

    Коментиран от #100

    13:47 08.02.2026

  • 49 Майна

    17 1 Отговор

    До коментар #19 от "Червената шапчица":

    Линдзи Греъм, левия, хаха ястреб, е ясен..Та ти не знаеш ли ,че 70% от републиканците са ционисти..
    Мислиш ли, че на Тръмп му е лесно..
    Тръмп създава вицове, те ги държат в..шах
    Путин и Тръмп са съюзници , не си говорят помежду си празни приказки

    Коментиран от #75

    13:47 08.02.2026

  • 50 Мафията не си поплюва

    27 1 Отговор
    И Ивайло и двете момчета с него са мъртви!

    13:47 08.02.2026

  • 51 Пикап

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "Камион":

    Така ни набиват и новия месия.

    13:47 08.02.2026

  • 52 Който падне в бой за свобода,

    17 2 Отговор
    той не умира. Един отряд за пари, може би отново замете каквото и да е. Чакаме следващия труп

    13:47 08.02.2026

  • 53 Канал за

    21 1 Отговор

    До коментар #26 от "Aлфа Bълкът":

    Бежанци и наркотици

    Коментиран от #109

    13:47 08.02.2026

  • 54 Мексо

    30 3 Отговор

    До коментар #26 от "Aлфа Bълкът":

    Все пак МВР покрива щялата страна. Ха ха ха.Страшни некадърници са. Бива ги само да прикриват престъпници и да чакат процент от тях.

    13:47 08.02.2026

  • 55 Данко Харсъзина

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Бойко Разбойко":

    Този Мамник не го зная. Но познавам суматия музовири - пиеници из Враца. Дори бех женен за врачанка.

    13:50 08.02.2026

  • 56 Хмм

    12 3 Отговор

    До коментар #33 от "Майна":

    при Епстайн няма оръжие, там е разврат

    Коментиран от #67

    13:50 08.02.2026

  • 57 Дръжката

    18 2 Отговор

    До коментар #41 от "Теслатъ":

    Замесени са всички сглобкаджии

    13:50 08.02.2026

  • 58 На всяка манджа мерудия

    11 4 Отговор

    До коментар #37 от "Последния Софиянец":

    А ти нали си готвач🤣🤣Как пък си светнат за всичко дето се случва, а специалните служби не са?! Аман от де...ли!

    13:51 08.02.2026

  • 59 Давид

    26 6 Отговор
    Държавата , трябва да си стъпи на крака и такива групи да бъдат екзекутирани на място и изпепелени без спомен, че подобно нещо се е случвало . Трябва да спрем да си играем на демокрация и поведем война за православието и срещу еврейското робство .

    Коментиран от #82

    13:52 08.02.2026

  • 60 Оракула от Делфи

    33 0 Отговор
    Както казах ," Вендетата" има продължение,
    въпроса е , кой извърши това престъпление , а после и кой е поръчителя???
    Всичко друго в момента , е димка!!!
    Това е поръчител , който познава добре района и "хабитата" на жертвите и определено има тотален
    контрол над службите в държавата!!!
    Както казахме , не е спор за "гъби и боровинки" или "будистки течения!
    Тук е .. страшно место за непълнолетни!!!

    13:52 08.02.2026

  • 61 Ами

    18 6 Отговор
    откъде знаят че е мъртъв, ами ако е ранен или замръзнал, чакат кого, защо полицията не действа

    13:53 08.02.2026

  • 62 Финално

    22 0 Отговор
    3 трупа са в кемпера.

    13:53 08.02.2026

  • 63 Е нали беше тръгнал към странджа

    22 2 Отговор
    Сега па отишел на враца🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #74

    13:53 08.02.2026

  • 64 Здрасти

    27 3 Отговор
    Това не ме вълнува особено. Една мутра по-малко. Повече ме интересува, кой създаде Държава в Държавата з апоследните 4 години и кой завърза очите на институциите за да не забележат този процес. С имена ако може.

    Коментиран от #121

    13:54 08.02.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Майна

    7 5 Отговор

    До коментар #56 от "Хмм":

    Неинформираността ти не е оправдание

    13:55 08.02.2026

  • 68 Мафията си има държава!

    26 3 Отговор

    До коментар #42 от "Държавни ОПГ-та":

    Не, няма да е убит! Ще са го самоубили!
    Преди това ще е убил момчетата. Точно по схемата Нови Искър.
    И случаят е приключен, точно според внушенията по телевизора.

    Коментиран от #90

    13:56 08.02.2026

  • 69 Ами

    11 0 Отговор
    Ама много си прозз.Може да слезе през Гинци и после през Искрец-Своге-Лютиброд.Много по удобно е и бързо.

    Коментиран от #86

    13:57 08.02.2026

  • 70 Гост

    13 5 Отговор
    Това е педофилската секта ...

    13:57 08.02.2026

  • 71 според мене

    22 5 Отговор
    ПП утече. Това убийство бе последния пирон в ковчега на ППДБ. Довиииждаааане!

    Коментиран от #123

    13:58 08.02.2026

  • 72 Оракула от Делфи

    16 3 Отговор

    До коментар #2 от "да лай лай":

    Очаквам самия български " Буда" , да излезе и даде пресконференция за случая за" Вендетата" !!!
    Това поне е в неговата "компетентност и религия"???
    А ако "оправи дереджето" , изборите са му в кърпа вързани???

    13:58 08.02.2026

  • 73 Данко Харсъзина

    16 2 Отговор
    Милиционерите вместо да висят като отпрани джобове на баира, не могат ли да вземат записите от камерите в Паволче и Челопек? Питам и отговор не искам.
    Във Враца се случват интересни неща. Ако отида в пивницата на Хъшовете може да разбера това онова. Но не ми се ходи, че ми е далеч и трябва много да пътувам.

    13:59 08.02.2026

  • 74 Хасковски каунь

    6 2 Отговор

    До коментар #63 от "Е нали беше тръгнал към странджа":

    Се вгъс.
    Да свършва тва и да идва новото студио Хикс

    13:59 08.02.2026

  • 75 Майна

    16 0 Отговор

    До коментар #49 от "Майна":

    99% са изпълнители на Талмуда! Само че се прикриват! Даже и някой черни и латино са ционисти! В Германия управляват ционисти а не фашисти!

    Коментиран от #80

    13:59 08.02.2026

  • 76 Майна

    11 0 Отговор
    В ,,Епщайн" има доказателства и засвързаността с терористични организации
    И за..11 ти, нещата са..мама миа..
    Ще видим докъде ще бъдат( кога)..оповестени..
    Това е , картите на Тръмп
    Давай, Президента!

    14:01 08.02.2026

  • 77 Нека да пиша

    14 0 Отговор
    И,другите двама на 15 ,и 23 години ,също мъртви.

    Коментиран от #92, #124

    14:02 08.02.2026

  • 78 ДС е още живо.

    9 3 Отговор
    Още едно поколение комунисти трябва да пукне до крак.

    14:02 08.02.2026

  • 79 И ся" Ко "

    13 2 Отговор
    И ся" ко" излиза , че всички са избити на хижа Петрохан , ама са разнесени на две места и оставени там ?????? Защо запалиха хижата , а не запалиха кемпера , на кои попречеха тия момчета момчета ....къде е държавата и има ли я изобщо ????????

    14:02 08.02.2026

  • 80 Хубаво, но Майна е мой ник

    1 2 Отговор

    До коментар #75 от "Майна":

    Дори и да мислим в една посока е..гроно,а..?
    Нямам нужда от суфльор

    Коментиран от #94

    14:03 08.02.2026

  • 81 Тото

    14 1 Отговор
    Нищо не се разплита. Напротив, заплита се.
    Да де посочи публично, кой е финансирал въпросното сдружение, какъв интерес е имало и какво търси в България.

    14:03 08.02.2026

  • 82 Истината е нужна

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "Давид":

    Ти русор.обе не можеш да носиш еврейско име! Оооо, ти ли си Копейка-православна?
    Европа е християнска, независимо от теченията -католицизъм, православие, протестанство!!!

    14:04 08.02.2026

  • 83 Ами

    11 0 Отговор
    Труповете рядко разплитат случаи, те по-скоро ги заплитат.
    А тук труповете станаха твърде много.
    Така че ... Забравете този случай.

    14:04 08.02.2026

  • 84 Дръжката

    9 0 Отговор

    До коментар #41 от "Теслатъ":

    Заври си хипотезата някъде и не се излагай , защото по твоите приказки излиза , че Сандов , Денков , Терзиев , Рашков са работели за ГЕРБ и Шиши . Абе , какво носите на раменете си ?

    14:05 08.02.2026

  • 85 Алф

    10 1 Отговор
    Милиционерската паплач влачи държавата към масови убийств аи гражднаска война. Оставка на тиквите

    14:06 08.02.2026

  • 86 Данко Харсъзина

    2 5 Отговор

    До коментар #69 от "Ами":

    Ти си прозз. През Искрец Своге, Лъккатник, Люти брод трябва да мине през купища села и е пълно с милиция. Още на разклона за Годеч ще го гепят куките.
    Петрохан, Бързия, заобикаля Вършец и Враца, покрай гробището на Враца, Хъшовете и излиза нагоре към Вола. Нема куки, нема никой.

    Коментиран от #91, #93

    14:06 08.02.2026

  • 87 мнение

    12 1 Отговор
    Може да са убити още на хижата и подхвърлени самоубити. Трябваше им цяла седмица да настроят публиката с педофилски "свидетелства" и вероятно да разделят жертвите на 2 групи. Версията за ритуалното самоубийство в началото не се прие добре. Официалната версия за Нови Искър 2 ще е също толкова некадърно съшита като сценарий, заради изявата на кмета пред ТВ. Снощи генерал Василев по БНТ издаде развръзката, цяла седмица ни мотаха, че издирват живи хора, ако наистина са били известно време живи са направили грешка да се доверят на държавата.

    Коментиран от #97

    14:06 08.02.2026

  • 88 Питане

    11 0 Отговор
    и КВО се разплете ???
    /на геврека дупката/ !

    Коментиран от #96

    14:08 08.02.2026

  • 89 Мефистофел

    5 2 Отговор

    До коментар #47 от "сериозно":

    Не разполагат с противогази, та от София ще ги доставят.Трупът от 12дни е вече яко разложен!

    Коментиран от #117

    14:08 08.02.2026

  • 90 Глупости

    3 3 Отговор

    До коментар #68 от "Мафията си има държава!":

    И защо ще го самоубиват ? С какво е толкова важен за политиците , разкажи!

    14:08 08.02.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Данко Харсъзина

    10 1 Отговор

    До коментар #77 от "Нека да пиша":

    Със сигурност са мъртви. Куките ще кажат, че Ивайло е очистил всички и после се е самоубил. Бързо и лесно. Случаят е приключил.

    Коментиран от #95, #99, #125

    14:10 08.02.2026

  • 93 Даньo, Даньoo

    5 1 Отговор

    До коментар #86 от "Данко Харсъзина":

    Ти си пpоcтия, бе Даньo. Дaмaджанaта от ППДБ/БKП като министър е закрил PПУтo още 2022-ра.

    14:11 08.02.2026

  • 94 Брато аз

    4 0 Отговор

    До коментар #80 от "Хубаво, но Майна е мой ник":

    Съм от Чикаго! Извинявай! Че използвам твоето никнаме!

    14:12 08.02.2026

  • 95 Верно ли?

    6 1 Отговор

    До коментар #92 от "Данко Харсъзина":

    А Бацуланяка нема ли да даде 2-3 интервюта със становище по случая?

    14:12 08.02.2026

  • 96 е как какво

    12 1 Отговор

    До коментар #88 от "Питане":

    Пиши го приключен случаят. Ще кажат, че Ивайло е убил тримата в хижата, пет дни по-късно е убил двете момчета и се е самоубил. Защо, как, толкова. Никой няма да търси убиеца, за да не го намери случайно. За да не се обади в полицията и да тръгне да се крие, Ивайло е знаел, че това ще постави в риск неговия и животът на момчетата, защото вероятно те са видели какво се е случило в хижата. Преценил е, че е по-добре да се крият и да направят опит по-късно да напуснат страната. Обаче ги намериха и истината завинаги ще остане погребана, защото дори да има други, които я знаят, няма да посмеят да се обадят. А изводите си остават за нас. Жалко за жертвите.

    Коментиран от #118

    14:12 08.02.2026

  • 97 Друго мнение

    10 1 Отговор

    До коментар #87 от "мнение":

    И днес в друг сайт има изповед на момче ,което е било година с Калушев в Мексико и той говори за педофилия . Успял да се отскубне от него , но говори за педофилията като за нещо нормално , ужас ако е вярно всичко това .

    Коментиран от #105, #107

    14:12 08.02.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Много удобно

    8 1 Отговор

    До коментар #92 от "Данко Харсъзина":

    Тъй като версията за ритуално нещо си не мина.

    14:13 08.02.2026

  • 100 Тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Комунист дето на всяка тенджера е похлупак разбира само от vc-та и кафява субстанция

    14:14 08.02.2026

  • 101 БеГемот

    6 2 Отговор
    Будата е тръгнал към нирваната...интересно сега оня абдал дали се притеснява за сина си....

    14:16 08.02.2026

  • 102 Това е хубаво

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сега можете да осъдите Борисов с тези показания, че пере мръсни пари и ще го затворите. Ама нещо май не ви (умишлено с малко в) стиска

    14:16 08.02.2026

  • 103 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Миндич":

    важното е че има банани всеки ден

    и вече сме във евро

    и че съборихме МОЧА

    Коментиран от #106

    14:16 08.02.2026

  • 104 Няма такава държава

    4 1 Отговор
    Е КАК СЕ СЕТИХТЕ ,ЧЕ СЕ РАЗПЛИТА ?
    ИЛИ НЯКОЙ ВИ ПОДСКАЗА

    14:18 08.02.2026

  • 105 Амии

    7 5 Отговор

    До коментар #97 от "Друго мнение":

    то това педофилията си е нещо съвсем нормално за ПП-ДБ и ортаците им от ГЕРБ.

    14:18 08.02.2026

  • 106 бай Тошо

    4 3 Отговор

    До коментар #103 от "скачал с 2 пръста на площада ха ха ха":

    Другарки и другари, в територията сега всеки ден и всеки час има матриал за площадна деморкация!

    14:19 08.02.2026

  • 107 мнение

    6 2 Отговор

    До коментар #97 от "Друго мнение":

    Да, прочетох го сутрината и вече беше ясно, че щом има намерен "свидетел" за педофилията случаят ще приключи скоро.
    И малко въпроси:
    Не, че нещо, ама какво е правил този овчар посред зима да не си гледа животните, а да претърсва трудно досъпни местности? Дали ще даде интервю по Нова като кмета на Гинци?

    14:20 08.02.2026

  • 108 ХиХи

    4 1 Отговор
    И кво са разплита кът са заплита

    Коментиран от #112

    14:20 08.02.2026

  • 109 Aлфа Bълкът

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Канал за":

    То е така, ама кога ги е "ликвидирал", кога е слязъл до Странджа и кога се е върнал да го самоубият (ако е той).
    Защото, ако е той на маймуни ни направиха. Да го самоубият поне в югоизточна България, не да ни разиграват толкова.

    14:21 08.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Търновец

    5 0 Отговор
    Това че има още един труп към вече намерените три според мен прави случая още по заплетен, а много полицаи на мястото може да доведе до унищожаване на важни следи от обувки или възможно от купе. Тъй като случаят е заплетен по добре да бяха повикали външни консултанти от Италия или FBI от Чикаго.

    14:23 08.02.2026

  • 112 настройват ни през медиите

    6 1 Отговор

    До коментар #108 от "ХиХи":

    че версията която са изфабрикували от службите да спуснат тия дни не подлежи на оспорване и съмненние

    14:23 08.02.2026

  • 113 От чужбина

    4 0 Отговор
    Абе тоз кемпер до вчера казваха, че последно отивал към морето и там някъде му се губят следите по третокласната пътна мрежа. Как така стигна до Враца без да го види нито една камера? Изобщо същия кемпер ли е? И докато кемпера се губеше някъде около морето се прокраднаха съобщения, че МВР издирва кемпера около Враца. Тогава възниква въпроса: КОЙ и ЗАЩО пуска разни партенки, лъжливи информации и врели не кипели???

    Коментиран от #116

    14:25 08.02.2026

  • 114 Как

    3 0 Отговор
    Митов се скри,гл.секретар на МВР не чухме изявление,тези хора работят ли или само получават Къде е държавата?

    14:25 08.02.2026

  • 115 Драма

    5 0 Отговор
    Драма състава Бог да ги прости.

    14:25 08.02.2026

  • 116 Лъжа е

    3 1 Отговор

    До коментар #113 от "От чужбина":

    Нарочно я пуснаха тази лъжа, за разсейване. И да поизчистят .

    14:27 08.02.2026

  • 117 А50

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Мефистофел":

    При тези темпиратури в планината едва ли е разложен. Страх ги е местните да се забъркат в дълбоките лa,йнa

    14:28 08.02.2026

  • 118 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор

    До коментар #96 от "е как какво":

    Прави се опит за затъмнение на случая но 6 трупа , има като фактология , тези убити имат семейства,
    "оня" дето много вярваше на Приятеля си, ако е нормален в главата ще "цирикне", майки и бащи и на другите разстреляни момчета , те също имат семейства, работата става дебела идват избори и няма как да има димка ,
    защото "Вендетата" е ясна !!!
    Има само един въпрос ,... кой е "Октопода"????

    14:28 08.02.2026

  • 119 Цяла седмица

    0 0 Отговор
    им трябваше на килърите,да дакарат караваната с тримата убити от Бургас до Враца.Мдаааа.Така работи МВР.

    Коментиран от #122

    14:32 08.02.2026

  • 120 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Миндич":

    По официална статистика по комунизма има около 200 убийства на година. В края на комунизма са над 200 на година. За 2023-24-25 г. са съответно 74-62-56. Като отчетем разликата в населението: По комунизма са 22 на милион, а в момента са 9 на милион. Следователно убийствата са намалели 2,5 пъти. В момента сме с най-малко убийства в историята.

    14:37 08.02.2026

  • 121 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Здрасти":

    Ивопрокопиевската олигархия и тяхната кукли на конци Радев , който дакара с платените от ивопрокопиевските противоконституционни метежи на власт Кирчококорчовци.

    14:40 08.02.2026

  • 122 мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Цяла седмица":

    Предположение. Ники Златков си изтрива Инстаграм снощи в един часа. Защо ни съобщават това още с новината за смъртта? 1. да "докажат", че е бил жив - тъпо, но ще мине пред дебилите, 2.1. Калушев научава, че Златков си е включил телефона, тоест ги е издал без да иска, убийства, самоубийство 2.2. Може да изкарат убиеца на лицата и самоубиец в кемпера Златков. За него има много малко информация и също е удобен за последна жертва.

    14:41 08.02.2026

  • 123 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "според мене":

    А няма ли кой да потърси отговорност на Ивопрокопиевци и тяхната кукла на конци , Радев които създадаха и докараха на власт ПП ???

    14:44 08.02.2026

  • 124 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Нека да пиша":

    Няма ли кой да потърси отговорност на родителите на 15 годишният за това , че са го пратили в ръцете на тези извратеняци ?

    14:48 08.02.2026

  • 125 иве

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Данко Харсъзина":

    Ми то си е така. Какъв мъж живее с момченца,които отнема от родителите и го отглежда години наред. Мъж, който няма деца, жени, любовници...Педофилска работа, а и сектантска.

    14:53 08.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.