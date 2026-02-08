Намериха кемпер с поне един труп в гората над Враца, мистерията "Петрохан" започва да се разплита

Мистерията със случая "Петрохан", който потресе цяла България, започва да се разплита, научи агенция BulNews.
Тази сутрин в гората над Враца е намерен кемпер с поне един труп в него. Предполага се, че това е обявеният за издирване Ивайло Калушев.
Сигналът е подаден тази сутрин от овчар, който обикалял в района на връх Вола. Той видял в гората, в труднодостъпна местност, изоставен кемпер. Виждало се, че на предната седалка има човек, който по всичко личало, че е мъртъв.
В района няма покритие на мобилните мрежи и минало известно време, докато овчарят успее да подаде сигнал на телефон 112.
След като това станало, Балканът над Враца почернял от полиция. Районът е напълно отцепен. Пътят, който води натам, вече е напълно блокиран от органите на реда. Не се допуска никой да припари нагоре, а дори на случайни минувачи се искат документи за самоличност. Има и екип на Спешния център.
Акцията се ръководи лично от директора на Областната дирекция на МВР във Враца старши комисар Красимир Йончев.
Уведомени са колегите в София и се чака на място да пристигне екип от опитни столични криминалисти. Едва след това кемперът ще бъде отворен и тогава ще стане ясно кой е починалият човек и дали има други хора с него.
Работната версия е, че това е издирваният по случая "Петрохан" кемпер на изчезналия Ивайло Калушев. В този район на Врачанския Балкан има множество пещери. Както е известно, Калушев е опитен спелеолог и по тази причина е напълно възможно той да е посещавал местността преди, и да я познава. След изчезването му от хижата на ужасите е много вероятно той да е потеглил именно насам.
Разпознаването на трупа и изясняването на обстоятелствата около смъртта ще допринесе за разплитането на мистерията около случая "Петрохан".
1 Последния Софиянец
Коментиран от #20, #48, #65, #102
13:31 08.02.2026
2 да лай лай
Коментиран от #72
13:32 08.02.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #29
13:33 08.02.2026
4 Някои
13:33 08.02.2026
5 няма държава
Коментиран от #9
13:34 08.02.2026
6 Данко Харсъзина
13:35 08.02.2026
7 А50
Коментиран от #11, #13
13:35 08.02.2026
8 врачччуване
13:35 08.02.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #5 от "няма държава":Бойко и Шиши ще бягат и разчистват свидетели и документи.
13:35 08.02.2026
10 Данко Харсъзина
Коментиран от #14
13:36 08.02.2026
11 Последния Софиянец
До коментар #7 от "А50":Мъртвите момчета може да са вътре в кемпера
13:36 08.02.2026
12 Майна
Ако кажа кои служи - трият
Всички пък от ПП- Петков са узаконили това НПО като държавна институция
Това е бил канал..
С държавни привилегии?!
Ха,- всички от сглобените са замесени..
Коментиран от #38
13:37 08.02.2026
14 Бойко Разбойко
До коментар #10 от "Данко Харсъзина":Това е работа на Мамник
Коментиран от #55
13:37 08.02.2026
15 мвръто
Коментиран от #24
13:38 08.02.2026
16 Майна
Какво търсят в горите, когато престъпна организация е държавното управление?!
13:39 08.02.2026
17 Миндич
Коментиран от #30, #103
13:39 08.02.2026
18 Данко Харсъзина
13:39 08.02.2026
19 Червената шапчица
Коментиран от #49
13:39 08.02.2026
21 Ами
Коментиран от #45
13:39 08.02.2026
22 Камион
Коментиран от #51
13:39 08.02.2026
23 Хасковски каунь
Сичко е ясно кът бял день Разследването приключи
13:39 08.02.2026
25 Миндич
Коментиран от #32, #120
13:40 08.02.2026
26 Aлфа Bълкът
Коментиран от #37, #53, #54
13:40 08.02.2026
27 Генерал Муфтаджийски
13:40 08.02.2026
29 Не.
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Не са живи. Всички са мъртви. Били са в Кемпера.
13:42 08.02.2026
31 Румен
13:42 08.02.2026
До коментар #25 от "Миндич":Руснаците ги копат с багер общо.Затова не може да им се хване точната бройка.
13:43 08.02.2026
33 Майна
Малоумник..
Та Епщайн е " политика"
Кои бяха толерирани за управление на държавите!!!
Как изведнъж излезнаха тези доказателства..!
В Англия!
Там е траш
Стаймър е в ужас!!
Ще бяга..
Коментиран от #56
13:43 08.02.2026
34 Какафонията от драскачи
Едни и същи тъпипарчета.
13:43 08.02.2026
35 БгРеалност
13:43 08.02.2026
36 Никой
13:43 08.02.2026
37 Последния Софиянец
До коментар #26 от "Aлфа Bълкът":През Странджа е изнесена Черната каса на ГЕРБ и документите в Турция.Един независим шеф на МВР можеше да атакува хижата.
Коментиран от #58
13:43 08.02.2026
39 С поне един труп?
13:43 08.02.2026
40 Умрелия софиянец е в кемпера
13:43 08.02.2026
41 Теслатъ
Коментиран от #57, #84
13:43 08.02.2026
42 Държавни ОПГ-та
И докато пропагандната машина се занимаваше с очернянето на тези хора, а органите издирваха жертвите, вместо убийците, ето докъде се стигна.
Частна корпорация "България", управлявана от ОПГ-та!
Срам и позор за всички, които очерниха жертвите!
Коментиран от #68
13:44 08.02.2026
43 Евродебил
13:44 08.02.2026
46 Боко (неуловимия) тайния крадец
13:46 08.02.2026
47 сериозно
Един куп полицаи, водени от директора на ОДМВР-Враца, кесят около кемпера с труп в него и чакат да дойдат от София, за да го отворят? Това практика ли е или случаят е много специален, че отново се чакат хора от София? Не знам дали разбират как се издават с такова поведение. Престъпленията се разследват от местната полиция и прокуратура по компетентност, а не от София. Ами, ако в кемпера има живи хора, които се нуждаят от помощ, какво правим? Сарафов и Митов да обяснят какво точно се случва.
Коментиран от #89
13:46 08.02.2026
48 ЕДГАР КЕЙСИ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":ХИЖАТА Е БИЛА СОБСТВЕНОСТ НА ..................... БАЩАТА НА ИСКРА ФЕДОСОВА , НО Е ПРОДАДЕНА НА ....................... ПАРАВОЕННАТА ОРГАНИZAЦИЯ ОТ УБИИЦИ НА ПП ДБ .................... ЗА СПРАВКА СЕ ОБЪРНИ КЪМ ..................... КОКОРЧО И ПРОСТАКА КИРО ................... ЗАМИНАВАЙ .............
Коментиран от #100
13:47 08.02.2026
49 Майна
До коментар #19 от "Червената шапчица":Линдзи Греъм, левия, хаха ястреб, е ясен..Та ти не знаеш ли ,че 70% от републиканците са ционисти..
Мислиш ли, че на Тръмп му е лесно..
Тръмп създава вицове, те ги държат в..шах
Путин и Тръмп са съюзници , не си говорят помежду си празни приказки
Коментиран от #75
13:47 08.02.2026
50 Мафията не си поплюва
13:47 08.02.2026
51 Пикап
До коментар #22 от "Камион":Така ни набиват и новия месия.
13:47 08.02.2026
52 Който падне в бой за свобода,
13:47 08.02.2026
53 Канал за
До коментар #26 от "Aлфа Bълкът":Бежанци и наркотици
Коментиран от #109
13:47 08.02.2026
54 Мексо
До коментар #26 от "Aлфа Bълкът":Все пак МВР покрива щялата страна. Ха ха ха.Страшни некадърници са. Бива ги само да прикриват престъпници и да чакат процент от тях.
13:47 08.02.2026
55 Данко Харсъзина
До коментар #14 от "Бойко Разбойко":Този Мамник не го зная. Но познавам суматия музовири - пиеници из Враца. Дори бех женен за врачанка.
13:50 08.02.2026
56 Хмм
До коментар #33 от "Майна":при Епстайн няма оръжие, там е разврат
Коментиран от #67
13:50 08.02.2026
57 Дръжката
До коментар #41 от "Теслатъ":Замесени са всички сглобкаджии
13:50 08.02.2026
58 На всяка манджа мерудия
До коментар #37 от "Последния Софиянец":А ти нали си готвач🤣🤣Как пък си светнат за всичко дето се случва, а специалните служби не са?! Аман от де...ли!
13:51 08.02.2026
59 Давид
Коментиран от #82
13:52 08.02.2026
60 Оракула от Делфи
въпроса е , кой извърши това престъпление , а после и кой е поръчителя???
Всичко друго в момента , е димка!!!
Това е поръчител , който познава добре района и "хабитата" на жертвите и определено има тотален
контрол над службите в държавата!!!
Както казахме , не е спор за "гъби и боровинки" или "будистки течения!
Тук е .. страшно место за непълнолетни!!!
13:52 08.02.2026
61 Ами
13:53 08.02.2026
62 Финално
13:53 08.02.2026
63 Е нали беше тръгнал към странджа
Коментиран от #74
13:53 08.02.2026
64 Здрасти
Коментиран от #121
13:54 08.02.2026
67 Майна
До коментар #56 от "Хмм":Неинформираността ти не е оправдание
13:55 08.02.2026
68 Мафията си има държава!
До коментар #42 от "Държавни ОПГ-та":Не, няма да е убит! Ще са го самоубили!
Преди това ще е убил момчетата. Точно по схемата Нови Искър.
И случаят е приключен, точно според внушенията по телевизора.
Коментиран от #90
13:56 08.02.2026
69 Ами
Коментиран от #86
13:57 08.02.2026
70 Гост
13:57 08.02.2026
71 според мене
Коментиран от #123
13:58 08.02.2026
72 Оракула от Делфи
До коментар #2 от "да лай лай":Очаквам самия български " Буда" , да излезе и даде пресконференция за случая за" Вендетата" !!!
Това поне е в неговата "компетентност и религия"???
А ако "оправи дереджето" , изборите са му в кърпа вързани???
13:58 08.02.2026
73 Данко Харсъзина
Във Враца се случват интересни неща. Ако отида в пивницата на Хъшовете може да разбера това онова. Но не ми се ходи, че ми е далеч и трябва много да пътувам.
13:59 08.02.2026
74 Хасковски каунь
До коментар #63 от "Е нали беше тръгнал към странджа":Се вгъс.
Да свършва тва и да идва новото студио Хикс
13:59 08.02.2026
75 Майна
До коментар #49 от "Майна":99% са изпълнители на Талмуда! Само че се прикриват! Даже и някой черни и латино са ционисти! В Германия управляват ционисти а не фашисти!
Коментиран от #80
13:59 08.02.2026
76 Майна
И за..11 ти, нещата са..мама миа..
Ще видим докъде ще бъдат( кога)..оповестени..
Това е , картите на Тръмп
Давай, Президента!
14:01 08.02.2026
77 Нека да пиша
Коментиран от #92, #124
14:02 08.02.2026
78 ДС е още живо.
14:02 08.02.2026
79 И ся" Ко "
14:02 08.02.2026
80 Хубаво, но Майна е мой ник
До коментар #75 от "Майна":Дори и да мислим в една посока е..гроно,а..?
Нямам нужда от суфльор
Коментиран от #94
14:03 08.02.2026
81 Тото
Да де посочи публично, кой е финансирал въпросното сдружение, какъв интерес е имало и какво търси в България.
14:03 08.02.2026
82 Истината е нужна
До коментар #59 от "Давид":Ти русор.обе не можеш да носиш еврейско име! Оооо, ти ли си Копейка-православна?
Европа е християнска, независимо от теченията -католицизъм, православие, протестанство!!!
14:04 08.02.2026
83 Ами
А тук труповете станаха твърде много.
Така че ... Забравете този случай.
14:04 08.02.2026
84 Дръжката
До коментар #41 от "Теслатъ":Заври си хипотезата някъде и не се излагай , защото по твоите приказки излиза , че Сандов , Денков , Терзиев , Рашков са работели за ГЕРБ и Шиши . Абе , какво носите на раменете си ?
14:05 08.02.2026
85 Алф
14:06 08.02.2026
86 Данко Харсъзина
До коментар #69 от "Ами":Ти си прозз. През Искрец Своге, Лъккатник, Люти брод трябва да мине през купища села и е пълно с милиция. Още на разклона за Годеч ще го гепят куките.
Петрохан, Бързия, заобикаля Вършец и Враца, покрай гробището на Враца, Хъшовете и излиза нагоре към Вола. Нема куки, нема никой.
Коментиран от #91, #93
14:06 08.02.2026
87 мнение
Коментиран от #97
14:06 08.02.2026
88 Питане
/на геврека дупката/ !
Коментиран от #96
14:08 08.02.2026
89 Мефистофел
До коментар #47 от "сериозно":Не разполагат с противогази, та от София ще ги доставят.Трупът от 12дни е вече яко разложен!
Коментиран от #117
14:08 08.02.2026
90 Глупости
До коментар #68 от "Мафията си има държава!":И защо ще го самоубиват ? С какво е толкова важен за политиците , разкажи!
14:08 08.02.2026
92 Данко Харсъзина
До коментар #77 от "Нека да пиша":Със сигурност са мъртви. Куките ще кажат, че Ивайло е очистил всички и после се е самоубил. Бързо и лесно. Случаят е приключил.
Коментиран от #95, #99, #125
14:10 08.02.2026
93 Даньo, Даньoo
До коментар #86 от "Данко Харсъзина":Ти си пpоcтия, бе Даньo. Дaмaджанaта от ППДБ/БKП като министър е закрил PПУтo още 2022-ра.
14:11 08.02.2026
94 Брато аз
До коментар #80 от "Хубаво, но Майна е мой ник":Съм от Чикаго! Извинявай! Че използвам твоето никнаме!
14:12 08.02.2026
95 Верно ли?
До коментар #92 от "Данко Харсъзина":А Бацуланяка нема ли да даде 2-3 интервюта със становище по случая?
14:12 08.02.2026
96 е как какво
До коментар #88 от "Питане":Пиши го приключен случаят. Ще кажат, че Ивайло е убил тримата в хижата, пет дни по-късно е убил двете момчета и се е самоубил. Защо, как, толкова. Никой няма да търси убиеца, за да не го намери случайно. За да не се обади в полицията и да тръгне да се крие, Ивайло е знаел, че това ще постави в риск неговия и животът на момчетата, защото вероятно те са видели какво се е случило в хижата. Преценил е, че е по-добре да се крият и да направят опит по-късно да напуснат страната. Обаче ги намериха и истината завинаги ще остане погребана, защото дори да има други, които я знаят, няма да посмеят да се обадят. А изводите си остават за нас. Жалко за жертвите.
Коментиран от #118
14:12 08.02.2026
97 Друго мнение
До коментар #87 от "мнение":И днес в друг сайт има изповед на момче ,което е било година с Калушев в Мексико и той говори за педофилия . Успял да се отскубне от него , но говори за педофилията като за нещо нормално , ужас ако е вярно всичко това .
Коментиран от #105, #107
14:12 08.02.2026
99 Много удобно
До коментар #92 от "Данко Харсъзина":Тъй като версията за ритуално нещо си не мина.
14:13 08.02.2026
100 Тоя
До коментар #48 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Комунист дето на всяка тенджера е похлупак разбира само от vc-та и кафява субстанция
14:14 08.02.2026
101 БеГемот
14:16 08.02.2026
102 Това е хубаво
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сега можете да осъдите Борисов с тези показания, че пере мръсни пари и ще го затворите. Ама нещо май не ви (умишлено с малко в) стиска
14:16 08.02.2026
103 скачал с 2 пръста на площада ха ха ха
До коментар #17 от "Миндич":важното е че има банани всеки ден
и вече сме във евро
и че съборихме МОЧА
Коментиран от #106
14:16 08.02.2026
104 Няма такава държава
ИЛИ НЯКОЙ ВИ ПОДСКАЗА
14:18 08.02.2026
105 Амии
До коментар #97 от "Друго мнение":то това педофилията си е нещо съвсем нормално за ПП-ДБ и ортаците им от ГЕРБ.
14:18 08.02.2026
106 бай Тошо
До коментар #103 от "скачал с 2 пръста на площада ха ха ха":Другарки и другари, в територията сега всеки ден и всеки час има матриал за площадна деморкация!
14:19 08.02.2026
107 мнение
До коментар #97 от "Друго мнение":Да, прочетох го сутрината и вече беше ясно, че щом има намерен "свидетел" за педофилията случаят ще приключи скоро.
И малко въпроси:
Не, че нещо, ама какво е правил този овчар посред зима да не си гледа животните, а да претърсва трудно досъпни местности? Дали ще даде интервю по Нова като кмета на Гинци?
14:20 08.02.2026
108 ХиХи
Коментиран от #112
14:20 08.02.2026
109 Aлфа Bълкът
До коментар #53 от "Канал за":То е така, ама кога ги е "ликвидирал", кога е слязъл до Странджа и кога се е върнал да го самоубият (ако е той).
Защото, ако е той на маймуни ни направиха. Да го самоубият поне в югоизточна България, не да ни разиграват толкова.
14:21 08.02.2026
111 Търновец
14:23 08.02.2026
112 настройват ни през медиите
До коментар #108 от "ХиХи":че версията която са изфабрикували от службите да спуснат тия дни не подлежи на оспорване и съмненние
14:23 08.02.2026
113 От чужбина
Коментиран от #116
14:25 08.02.2026
114 Как
14:25 08.02.2026
115 Драма
14:25 08.02.2026
116 Лъжа е
До коментар #113 от "От чужбина":Нарочно я пуснаха тази лъжа, за разсейване. И да поизчистят .
14:27 08.02.2026
117 А50
До коментар #89 от "Мефистофел":При тези темпиратури в планината едва ли е разложен. Страх ги е местните да се забъркат в дълбоките лa,йнa
14:28 08.02.2026
118 Оракула от Делфи
До коментар #96 от "е как какво":Прави се опит за затъмнение на случая но 6 трупа , има като фактология , тези убити имат семейства,
"оня" дето много вярваше на Приятеля си, ако е нормален в главата ще "цирикне", майки и бащи и на другите разстреляни момчета , те също имат семейства, работата става дебела идват избори и няма как да има димка ,
защото "Вендетата" е ясна !!!
Има само един въпрос ,... кой е "Октопода"????
14:28 08.02.2026
119 Цяла седмица
Коментиран от #122
14:32 08.02.2026
120 Факти
До коментар #25 от "Миндич":По официална статистика по комунизма има около 200 убийства на година. В края на комунизма са над 200 на година. За 2023-24-25 г. са съответно 74-62-56. Като отчетем разликата в населението: По комунизма са 22 на милион, а в момента са 9 на милион. Следователно убийствата са намалели 2,5 пъти. В момента сме с най-малко убийства в историята.
14:37 08.02.2026
121 Знае
До коментар #64 от "Здрасти":Ивопрокопиевската олигархия и тяхната кукли на конци Радев , който дакара с платените от ивопрокопиевските противоконституционни метежи на власт Кирчококорчовци.
14:40 08.02.2026
122 мнение
До коментар #119 от "Цяла седмица":Предположение. Ники Златков си изтрива Инстаграм снощи в един часа. Защо ни съобщават това още с новината за смъртта? 1. да "докажат", че е бил жив - тъпо, но ще мине пред дебилите, 2.1. Калушев научава, че Златков си е включил телефона, тоест ги е издал без да иска, убийства, самоубийство 2.2. Може да изкарат убиеца на лицата и самоубиец в кемпера Златков. За него има много малко информация и също е удобен за последна жертва.
14:41 08.02.2026
123 Питам
До коментар #71 от "според мене":А няма ли кой да потърси отговорност на Ивопрокопиевци и тяхната кукла на конци , Радев които създадаха и докараха на власт ПП ???
14:44 08.02.2026
124 Питам
До коментар #77 от "Нека да пиша":Няма ли кой да потърси отговорност на родителите на 15 годишният за това , че са го пратили в ръцете на тези извратеняци ?
14:48 08.02.2026
125 иве
До коментар #92 от "Данко Харсъзина":Ми то си е така. Какъв мъж живее с момченца,които отнема от родителите и го отглежда години наред. Мъж, който няма деца, жени, любовници...Педофилска работа, а и сектантска.
14:53 08.02.2026
