Намериха кемпер с поне един труп в гората над Враца, мистерията "Петрохан" започва да се разплита

Мистерията със случая "Петрохан", който потресе цяла България, започва да се разплита, научи агенция BulNews.

Тази сутрин в гората над Враца е намерен кемпер с поне един труп в него. Предполага се, че това е обявеният за издирване Ивайло Калушев.

Сигналът е подаден тази сутрин от овчар, който обикалял в района на връх Вола. Той видял в гората, в труднодостъпна местност, изоставен кемпер. Виждало се, че на предната седалка има човек, който по всичко личало, че е мъртъв.

В района няма покритие на мобилните мрежи и минало известно време, докато овчарят успее да подаде сигнал на телефон 112.

След като това станало, Балканът над Враца почернял от полиция. Районът е напълно отцепен. Пътят, който води натам, вече е напълно блокиран от органите на реда. Не се допуска никой да припари нагоре, а дори на случайни минувачи се искат документи за самоличност. Има и екип на Спешния център.

Акцията се ръководи лично от директора на Областната дирекция на МВР във Враца старши комисар Красимир Йончев.

Уведомени са колегите в София и се чака на място да пристигне екип от опитни столични криминалисти. Едва след това кемперът ще бъде отворен и тогава ще стане ясно кой е починалият човек и дали има други хора с него.

Работната версия е, че това е издирваният по случая "Петрохан" кемпер на изчезналия Ивайло Калушев. В този район на Врачанския Балкан има множество пещери. Както е известно, Калушев е опитен спелеолог и по тази причина е напълно възможно той да е посещавал местността преди, и да я познава. След изчезването му от хижата на ужасите е много вероятно той да е потеглил именно насам.

Разпознаването на трупа и изясняването на обстоятелствата около смъртта ще допринесе за разплитането на мистерията около случая "Петрохан".

