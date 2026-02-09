Певицата Биляниш взриви мрежата с полуголи СНИМКИ

Поп-фолк звездата Биляниш отново привлече всички погледи – този път не с нов хит, а с изключително провокативна фотосесия, пише marica.bg.

В социалните мрежи певицата публикува серия кадри, на които е само по черно, дантелено бельо, което едва прикрива най-интимното ѝ. Погледът ѝ е съблазнителен, излъчването предизвикателно, а посланието повече от ясно: „Аз съм тук и конкуренцията да внимава.“

Феновете ѝ вече тръпнат в очакване на следващата провокация – певицата обещава нов видеоклип, който, ако съдим по визията на фотосесията, също ще бъде категорично за над 18+. Очевидно Биляниш не смята да намалява градуса на еротичната си игра и продължава да шокира и пленява феновете си с всяко ново издание.