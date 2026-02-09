Певицата Биляниш взриви мрежата с полуголи СНИМКИ

Поп-фолк звездата Биляниш отново привлече всички погледи – този път не с нов хит, а с изключително провокативна фотосесия, пише marica.bg.
В социалните мрежи певицата публикува серия кадри, на които е само по черно, дантелено бельо, което едва прикрива най-интимното ѝ. Погледът ѝ е съблазнителен, излъчването предизвикателно, а посланието повече от ясно: „Аз съм тук и конкуренцията да внимава.“
Феновете ѝ вече тръпнат в очакване на следващата провокация – певицата обещава нов видеоклип, който, ако съдим по визията на фотосесията, също ще бъде категорично за над 18+. Очевидно Биляниш не смята да намалява градуса на еротичната си игра и продължава да шокира и пленява феновете си с всяко ново издание.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мда
Коментиран от #5
07:19 09.02.2026
2 БаГо
07:20 09.02.2026
3 гост
07:22 09.02.2026
4 То май,
Писачката на новината и тази не се различават.
07:25 09.02.2026
5 Може да е
До коментар #1 от "мда":от масаите или зулусите.
07:27 09.02.2026
6 От името
Едно е сигурно, някое от племената.
07:30 09.02.2026
7 Май кариерата
07:31 09.02.2026
8 Поради
07:34 09.02.2026
9 АзСъм
07:38 09.02.2026
10 Обикновена ромка
07:52 09.02.2026
11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:53 09.02.2026
12 Гост
07:58 09.02.2026
13 Пацу
07:58 09.02.2026
14 Нали е “певица”?
И без гащи да тръгне, ако не може да пее не е певица и няма да я слушам.
Ако иска да я гледат да се регистрира в специализираните сайтове за възрастни.
Ако не й е ясно нещо, да пита.
08:00 09.02.2026
15 @@@
08:01 09.02.2026
16 ван мaaмy
08:14 09.02.2026
17 Уффф
08:26 09.02.2026
18 Черен пипер
08:29 09.02.2026
19 Николай Бареков
08:40 09.02.2026
20 поне едно хубаво нещо да има в нея
08:49 09.02.2026
21 газо
08:57 09.02.2026
22 Васил
09:13 09.02.2026
23 Лопата Орешник
09:14 09.02.2026
24 Ирония
И какво се показва и перчи?
Всички жени имат това, ама не се гологъзят.
Толкова й е пипето.
09:32 09.02.2026
25 Ивелин Михайлов
10:05 09.02.2026
26 Биляниш
11:20 09.02.2026
27 Козметично студио от Бургас
11:21 09.02.2026
28 ами,
12:01 09.02.2026