Певицата Биляниш взриви мрежата с полуголи СНИМКИ

9 Февруари, 2026 07:16 4 870 28

  • биляниш-
  • полуголи-
  • фотосесия

Посланието повече от ясно: „Аз съм тук и конкуренцията да внимава.“

Певицата Биляниш взриви мрежата с полуголи СНИМКИ - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поп-фолк звездата Биляниш отново привлече всички погледи – този път не с нов хит, а с изключително провокативна фотосесия, пише marica.bg.

В социалните мрежи певицата публикува серия кадри, на които е само по черно, дантелено бельо, което едва прикрива най-интимното ѝ. Погледът ѝ е съблазнителен, излъчването предизвикателно, а посланието повече от ясно: „Аз съм тук и конкуренцията да внимава.“


Феновете ѝ вече тръпнат в очакване на следващата провокация – певицата обещава нов видеоклип, който, ако съдим по визията на фотосесията, също ще бъде категорично за над 18+. Очевидно Биляниш не смята да намалява градуса на еротичната си игра и продължава да шокира и пленява феновете си с всяко ново издание.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 25 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мда

    62 0 Отговор
    Май произлиза от команчите?

    Коментиран от #5

    07:19 09.02.2026

  • 2 БаГо

    70 0 Отговор
    Чалгата не прощава

    07:20 09.02.2026

  • 3 гост

    58 0 Отговор
    Поредната играчка за чичко паричко...

    07:22 09.02.2026

  • 4 То май,

    51 0 Отговор
    друго няма тя с какво да блесне.
    Писачката на новината и тази не се различават.

    07:25 09.02.2026

  • 5 Може да е

    40 1 Отговор

    До коментар #1 от "мда":

    от масаите или зулусите.

    07:27 09.02.2026

  • 6 От името

    37 0 Отговор
    лъха на помачopcкo.
    Едно е сигурно, някое от племената.

    07:30 09.02.2026

  • 7 Май кариерата

    40 0 Отговор
    не върви и трябва да се събличаме.

    07:31 09.02.2026

  • 8 Поради

    30 0 Отговор
    Некадърност! Но - певицата няма да пропее, зъ повече от свирене талант няма!

    07:34 09.02.2026

  • 9 АзСъм

    20 1 Отговор
    Ау, че хрътка!

    07:38 09.02.2026

  • 10 Обикновена ромка

    26 2 Отговор
    Черна и космата и какво трябва сега да правим ние ? За онанистите ясно

    07:52 09.02.2026

  • 11 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    30 0 Отговор
    Ами като не може да пее, поне да се продаде изгодно на някой чичко за трака-лака...

    07:53 09.02.2026

  • 12 Гост

    12 0 Отговор
    Що няма цензура, бе! ДВСК да се самосезира!!!

    07:58 09.02.2026

  • 13 Пацу

    10 5 Отговор
    На кото и да ,,лъха" , добра е булчицата

    07:58 09.02.2026

  • 14 Нали е “певица”?

    21 0 Отговор
    Какво общо имат нейните голи снимки с пеенето?
    И без гащи да тръгне, ако не може да пее не е певица и няма да я слушам.
    Ако иска да я гледат да се регистрира в специализираните сайтове за възрастни.
    Ако не й е ясно нещо, да пита.

    08:00 09.02.2026

  • 15 @@@

    14 3 Отговор
    Тука стана като Украйна, всяка седмица някой взривява мрежата.

    08:01 09.02.2026

  • 16 ван мaaмy

    17 1 Отговор
    Каква комбинация само.... уважаеми зрители. Певица.... и полуголи снимки. Добре, че е тоз силикон, че без него е като.... сърф.

    08:14 09.02.2026

  • 17 Уффф

    11 0 Отговор
    Пълна скука

    08:26 09.02.2026

  • 18 Черен пипер

    14 1 Отговор
    Мина времето на голотията, но как да го разберат тези уж певачки продаващи телата си…

    08:29 09.02.2026

  • 19 Николай Бареков

    14 2 Отговор
    Патладжан с анорексия

    08:40 09.02.2026

  • 20 поне едно хубаво нещо да има в нея

    9 2 Отговор
    страхотно тяло има циганката браво !!!

    08:49 09.02.2026

  • 21 газо

    4 0 Отговор
    отгазофустата

    08:57 09.02.2026

  • 22 Васил

    11 0 Отговор
    Щях да се учудя ако взриви мрежата с умствени способности.

    09:13 09.02.2026

  • 23 Лопата Орешник

    5 0 Отговор
    Може два пъти! 2000 рубли!

    09:14 09.02.2026

  • 24 Ирония

    8 0 Отговор
    Ексхибиционистка!
    И какво се показва и перчи?
    Всички жени имат това, ама не се гологъзят.
    Толкова й е пипето.

    09:32 09.02.2026

  • 25 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Аман от команчи

    10:05 09.02.2026

  • 26 Биляниш

    1 0 Отговор
    Друго е да си с едни гърди напред

    11:20 09.02.2026

  • 27 Козметично студио от Бургас

    1 0 Отговор
    Тази е наш посетител

    11:21 09.02.2026

  • 28 ами,

    2 0 Отговор
    Чалгата си е порнография.Всички в този цигански жанр са такива като тази.И някаква Киара два пъти ,,ергенка,,с празна глава се размята пред пубери по чалготеките който снимат голия и дирник и се хилят но на нея мотото и е-пачки да падат,а уж от културно семейство,майка и оперна певица,баща и директор на Музикалното училище в Бургас а дъщеря им циганска певачка.

    12:01 09.02.2026