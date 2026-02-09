УЕФА разкри новата топка за плейофите и финала на Шампионската лига – ето как изглежда тя

Европейската футболна асоциация - УЕФА официално представи уникалната топка, с която ще се изиграят решаващите сблъсъци от плейофите и големия финал на Шампионската лига през този сезон. Футболните фенове вече могат да зърнат иновативния дизайн, който ще бъде в центъра на вниманието по време на най-очакваните мачове на годината.

Тази година финалът на най-престижния клубен турнир ще се проведе на 30 май на емблематичната „Пушкаш Арена“ в сърцето на Будапеща, Унгария. Именно там новата топка, създадена от световноизвестния производител Adidas, ще бъде изправена пред изпитанието на най-големите звезди на европейския футбол.

Adidas, която от години е партньор на УЕФА, отново впечатлява с креативност и внимание към детайла. Топката е изработена с най-съвременни технологии, гарантиращи прецизност, контрол и издръжливост – качества, които са от ключово значение в решаващите моменти на турнира.

Плейофната фаза на Шампионската лига стартира в края на февруари, когато най-добрите отбори на Стария континент ще се впуснат в битка за място на финала.