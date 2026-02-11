Страхотен Алекс Николов не стигна на Лубе в Шампионската лига

Националът Александър Николов и Кучине Лубе Чивитанова пропуснаха голяма възможност да се класират за 1/4-финалите на Шампионската лига по волейбол за мъже.

Те допуснаха драматична първа загуба като гости на френския Монпелие с 2:3 (27:29, 22:25, 25:14, 25:18, 14:16).

Въпреки поражението, Лубе остава начело във временното класиране в групата с 4 победи, 1 загуба и 13 точки, като продължава да има много големи шансове да се класира директно към 1/4-финалите на Шампионската лига.

Алекс Николов изигра нов страхотен мач за Лубе и бе над всички със страхотните 33 точки (4 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане - +21).