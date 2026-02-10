Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски подготвя ново попълнение след напускането на Фабио Лима

Левски подготвя ново попълнение след напускането на Фабио Лима

10 Февруари, 2026 11:48 1 350 1

  • левски-
  • трансфер-
  • фабио лима-
  • ново попълнение-
  • защитник-
  • селекция-
  • трансферен прозорец-
  • футбол-
  • първа лига-
  • герена

Фокусът е насочен към защитната линия

Левски подготвя ново попълнение след напускането на Фабио Лима - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След като Фабио Лима официално се раздели с Левски, на "Герена" кипи усилена работа по осъществяването на следващ трансферен ход. Освободените финансови ресурси от напускането на бразилеца дават възможност на "сините" да подсилят състава си с още един нов футболист, като този път фокусът е насочен към защитната линия.

Въпреки че първоначално се смяташе, че привличането на Марселино Караесо ще сложи точка на зимната селекция, ситуацията се промени драстично след трансфера на Цунами в турски клуб. Така необходимостта от нов бранител стана още по-осезаема, а спортно-техническото ръководство вече работи по няколко потенциални варианта.

Интересното е, че ако Лима бе останал на "Герена", ръководството вероятно щеше да се въздържи от нови трансфери в защита, разчитайки на неговата универсалност при нужда. Сега обаче, след като още един ключов играч напусна, селекцията отново е на дневен ред.

Очаква се до края на седмицата Левски да представи поне едно ново попълнение, но преди това отборът ще се изправи срещу Лудогорец в решаващ сблъсък за Купата на България. Времето за сделки обаче изтича – трансферният прозорец в България затваря на 24 февруари, което означава, че "сините" трябва да действат бързо и решително.

По информация на източници, близки до клуба, Левски не се оглежда за свободни агенти, а е насочил вниманието си към футболисти, за които ще се наложи да бъдат платени трансферни суми. Това подсказва амбициите на столичния гранд да привлече качествени попълнения, които да вдигнат нивото на отбора.

Припомняме, че през зимния прозорец от Левски си тръгнаха общо шестима играчи – Цунами, Рупанов, Марин Петков, Мислович, Галчев и най-скоро Фабио Лима.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски

    1 2 Отговор
    Трябват нови особенно защитници.Нонсе освободихме от доста ненужни като Мислович,Галчев,Лима а Рупанов ,Цунами и Петков бяха продадени.Но има още за чистене Охене,Митков,Рилдо доколкото знам е под наем до края на сезона.

    12:19 10.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове