Левски подготвя ново попълнение след напускането на Фабио Лима

След като Фабио Лима официално се раздели с Левски, на "Герена" кипи усилена работа по осъществяването на следващ трансферен ход. Освободените финансови ресурси от напускането на бразилеца дават възможност на "сините" да подсилят състава си с още един нов футболист, като този път фокусът е насочен към защитната линия.

Въпреки че първоначално се смяташе, че привличането на Марселино Караесо ще сложи точка на зимната селекция, ситуацията се промени драстично след трансфера на Цунами в турски клуб. Така необходимостта от нов бранител стана още по-осезаема, а спортно-техническото ръководство вече работи по няколко потенциални варианта.

Интересното е, че ако Лима бе останал на "Герена", ръководството вероятно щеше да се въздържи от нови трансфери в защита, разчитайки на неговата универсалност при нужда. Сега обаче, след като още един ключов играч напусна, селекцията отново е на дневен ред.

Очаква се до края на седмицата Левски да представи поне едно ново попълнение, но преди това отборът ще се изправи срещу Лудогорец в решаващ сблъсък за Купата на България. Времето за сделки обаче изтича – трансферният прозорец в България затваря на 24 февруари, което означава, че "сините" трябва да действат бързо и решително.

По информация на източници, близки до клуба, Левски не се оглежда за свободни агенти, а е насочил вниманието си към футболисти, за които ще се наложи да бъдат платени трансферни суми. Това подсказва амбициите на столичния гранд да привлече качествени попълнения, които да вдигнат нивото на отбора.

Припомняме, че през зимния прозорец от Левски си тръгнаха общо шестима играчи – Цунами, Рупанов, Марин Петков, Мислович, Галчев и най-скоро Фабио Лима.