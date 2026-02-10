Новини
Хулио Веласкес: Не съм човек, който се оплаква, взел съм решение за състава срещу Лудогорец

10 Февруари, 2026 12:11 765 1

  • треньорът-
  • левски-
  • хулио веласкес -
  • лудогорец -
  • купа на българия-
  • фабио лима-
  • състава

Треньорът на столичния Левски говори преди мача за купата

Хулио Веласкес: Не съм човек, който се оплаква, взел съм решение за състава срещу Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на Левски - Хулио Веласкес говори преди гостуването на Лудогорец в четвъртфиналите на Купа на България в сряда. Испанецът е на мнение, че отборът му го очаква различен мач в сравнение с този за Суперкупата.

Ето какво сподели наставникът на "сините":

"Времето за възстановяване няма и не може да бъде извинение и оправдание. Играчите са в добра кондиция и добре възстановени. Те са с цялото си желание да изиграят добър мач утре. Следим състоянието на Кристиан Макун.

Фабио Лима е страхотно момче, който е в прекрасни отношения във всички в клуба. Семейството му е в Бразилия, договорът му изтича. Това определи напускането и е най-нормалното, което може да се случи. От друга страна не играеше достатъчно. Аз мога да говоря от моя опит в отношенията си с него. От ден първи поведението му е невероятно, без значение колко играе и независимо от позицията му - нападател или крило. Отнесохме се уважение към него що се отнася до желанието му да продължи в Бразилия. Неговото отношение е напълно професионално от първия ден.

Никога няма да забравя момента, в който той трябваше да изиграе мача с Беер Шева като ляв бек. Това определя и мнението ми какво представлява той като човек и професионалист. Пожелавам му всичко най-хубаво. Фабио не беше типичния ляв бек. Точно обратното - играл е на позицията на крилото. По различно стечение на обстоятелствата се наложи най-често да го ползваме там. Напуснаха петима и се присъединиха двама футболисти. Анализираме, оценяване и се опитваме заедно да намерим най-доброто решение за клуба.

В сряда ще е различен мач, различни обстоятелства. Турнирът, в който ще се изиграе мачът, също е различен. В предишния мач играхме на неутрален терен, а сега ще сме гост. Ясно е, че играчите ще са същите. Отборите са същите, но що се отнася до стартовите 11, стратегии, може да видите промяна. Ясно е, че утре ни чака труден мач срещу отбор, който разполага доста широчина в състава си. Ние сме уверени в нашите възможности и ще се опитаме да изиграем мача по най-добрия начин и да го спечелим.

Аз не съм човекът, който ще оценява или ще дава осъдително мнение по въпросите за терени. Аз съм тук, за да търся решение по всеки въпрос, който изниква. Аз съм никой, за да давам оценки и да оценявам. Точно обратното. Търсим решения. Не съм човек, който се оплаква. Други трябва да оценяват. Още повече, че съм и чужденец. Не влизам в такива оценки и разговори.

За състава? Взел съм решение. Доста лошо ще говори, ако не съм. Ще се опитам да сме с най-доброто, с което можем. Към този момент съм наясно със състава за утрешния мач. Идеята и планът, както и досега съм казал, е да използваме силните си страни и да опитаме да минимизираме силните страни на противника. Физически и кондиционно сме перфектно подготвени".


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Що си мисля

    0 5 Отговор
    че Левски" няма да издържи психически и новия шампион, ще е стария, само че нов. 😂

    12:26 10.02.2026

