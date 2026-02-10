Групата на ЦСКА за сблъсъка с ЦСКА 1948

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за предстоящия двубой от Sesame Купа на България срещу ЦСКА 1948. Мачът стартира в 18:00 ч. и ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски". Главен съдия на срещата е Радослав Гидженов.
Ето и групата:
Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Алекс Тунчев, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Улаус Скаршем, Дейвид Сегер, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Леандро Годой
