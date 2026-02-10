Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Групата на ЦСКА за сблъсъка с ЦСКА 1948

Групата на ЦСКА за сблъсъка с ЦСКА 1948

10 Февруари, 2026 15:30 724 1

Мачът стартира в 18:00 ч. и ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски"

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за предстоящия двубой от Sesame Купа на България срещу ЦСКА 1948. Мачът стартира в 18:00 ч. и ще се проведе на Националния стадион "Васил Левски". Главен съдия на срещата е Радослав Гидженов.

Ето и групата:

Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов, Иван Турицов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Алекс Тунчев, Андрей Йорданов, Анжело Мартино, Бруно Жордао, Исак Соле, Макс Ебонг, Джеймс Ето'о, Петко Панайотов, Улаус Скаршем, Дейвид Сегер, Илиан Илиев, Лео Перейра, Алехандро Пиедраита, Мохамед Брахими, Йоанис Питас, Леандро Годой


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левски 1914

    2 3 Отговор
    Групата на МЕНТЕТО за сблъсъка с цска 1948!

    15:52 10.02.2026

