Санта Китана от "Ергенът" - без 3 зъба на 17 г., сега с 12 пластични операции (ВИДЕО)

5 Март, 2026 09:18 1 983 24

  • санта китана-
  • кристина шидерова-
  • пластични операции-
  • ергенът

Истинското й име е Кристина Шидерова

Санта Китана от "Ергенът" - без 3 зъба на 17 г., сега с 12 пластични операции (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тя е артист - танцува, пее, а сега влиза в "Ергенът" и само появата ѝ накара няколко сърца да затуптят много по-бързо. Истинското ѝ име е Кристина Шидерова, но е известна с артистичния си псевдоним - Санта Китана, пише ladyzone.bg.

Преди да се появи в ефира на bTV в най-романтичното риалити, Санта Китана участва в "България търси талант". Първото ѝ желание да покаже какво може, идва още когато е на 17 г. За съжаление сериозен инцидент тогава ѝ попречил да се яви пред журито, въпреки че била одобрена на предварителните кастинги.

Известната тогава като Кристина Шидерова си чупи предните 3 зъба. Последствията са наистина сериозни. Точно това я кара да вземе решнието да не продължи в "България търси талант". "За да не смущавам публиката" - обяснява тя по-късно в интервю за "Преди обед". макар инцидентът да е сериозен, за да го преживее по-лесно, Кристина решава да гледа на него с чувство за хумор. Споделя, че самата тя не е имала проблеми с външния си вид и го е приемала с насмешка. Интересно нейно откровение в предаването е и че по това време била най-харесвана и търсена от мъжете.

Санта Китана от
Снимка: Интернет

"Успях да го завъртя от страната на хумора. Това беше периодът, в който бях най-търсена от мъжете!" - споделя тя в "Преди обед".

По-късно се сдобива с красива и бяла усмивка. Тя е част от визията, с която успява да спечели журито и публиката в "България търси талант".

Художествената гимнастика е тежък спорт, със строг правилник, а правилата там не позволяват свобода на въображението. Точно това действа демотивиращо на Санта Китана. След много години тренировки, тя сменя посоката и се насочва към модерния танц. Избира Испания, за да продължи образованието си и минава през тежки испити в Кралската консерватория. Те са разделени в няколко области, а финалът е едноминутна хореография. Точно това се оказва нейната най-голяма сила! Тя се откроява от всички останали участници и, разбира се, е приета. И не само това. Изключително мотивирана, успява да завърши образованието си за 5, вместо за 6 години, като след първи курс директно се мести в трети.

За изпълнението си в "България търси талант" се появява с изключително атрактивен костюм. По това време е на 25 г. Тогава в журито са Катето Евро, Славена Вътова, Ицо Хазарта, Любен Дилов-син. Заради чаровната ѝ визия, още преди да е започнала Любен Дилов се включва скоментар - "От нас с Ицо имаш "ДА". По-късно обаче точно той ѝ дава "Не".

"Ако това изпълнение беше в бизнес делови костюм, щеше да ни вземеш акъла!" - казва той.

Китана участва в "България търси талант", защото иска да запознае публиката с красотата на съвременния танц по начина, по който тя го усеща. Танцът е по нейна хореография, костюмът също. Получава 3 пъти "Да" от журито и продължава.

След танците се пренасочва към музиката. "Гола икона" е една от песните ѝ, към която има изключително провокативен видеоклип. В "Шоуто на Николаос Цитиридис" споделя, че майка ѝ е продуцент, а баща ѝ я финансира.

Защо се нарича Санта Китана?

Псевдонимът ѝ се състои от две прозвища. Използва "санта" (светица) по-скоро иронично. Китана пък е заради буквата К - каквато е първата буква на истинското ѝ име Кристина. "Усетих го, чух Китана и реших, че е за мен!" - обяснява тя в интервю.

В "Ергенът" тя влиза, заедно с още две нови момичета и още в началото призна, че има 12 пластични операции. Но се оказва, че е имала близко приятелство и с една от най-атрактивните участнички там - Пламена. Двете имат интерес и към един и същи мъж. Какво ще се случи в тези отношения - времето ще покаже.


Оценка 1.5 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 аман от кифленски изпълнения

    18 0 Отговор
    и писарки и писари цъкащи безмислици
    за пълнеж

    интересно кой ли им плаща и за какво и как чорбаджиите им печелят пари от тоз сайт

    09:21 05.03.2026

  • 2 хаберих

    4 1 Отговор
    А трите зъба сложили ли са й ги? Пластиките не са й необходими.Още е много млада. Пластмасата е за по-възрастни жени.

    Коментиран от #5

    09:25 05.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 глоги

    1 1 Отговор
    Тя е артистКА(или актриса).

    Коментиран от #7

    09:27 05.03.2026

  • 5 Ама

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "хаберих":

    Те зъбите са на щифтове за удобство! Като уцели някой по дебел и ги вади да не пречат!

    09:27 05.03.2026

  • 6 Трол

    8 0 Отговор
    На Китана от Мортал Комбат се е кръстила.

    09:27 05.03.2026

  • 7 Тя е

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "глоги":

    Любителка порнистКА!

    09:28 05.03.2026

  • 8 КУБРАТ

    1 0 Отговор
    и"с"пити?

    09:29 05.03.2026

  • 9 Цената ?

    8 1 Отговор
    И какви отстъпки за редовни клиенти прави, другото за тая не ни интересува

    Коментиран от #17

    09:31 05.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Винкело

    3 0 Отговор
    Сега, ние знаем, че тия неща ги пишат "щабовете" на ""звездите" и ги пращат за публикуване, като си плащат, ама самият факт, че са написали "тежки испити", е красноречив.

    09:39 05.03.2026

  • 13 Опса

    5 0 Отговор
    Леле мале ко е туй ниещо дет мяза на онуй ниещо

    09:39 05.03.2026

  • 14 глоги

    2 0 Отговор
    ... минава през тежки иЗпити в Кралската консерватория.

    09:40 05.03.2026

  • 15 Жива да не бях

    6 0 Отговор
    Тва шоу бг търси талант е адски селско и тъпо. Интересно ми е какви са 12-те операции? А тя е плашеща.

    09:43 05.03.2026

  • 16 Танцьорка търси известност

    5 0 Отговор
    Ерген не и трябва. Като стане на 35 ще и затрябва някой чичко към края на ресурса си.

    09:44 05.03.2026

  • 17 Санта Катина

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Цената ?":

    1.Лоша господарка със страп он - 100€
    2.Гълтане-20€
    3.Дълбоко гърло- 30€
    4. @н@лн@ тигрица - 150€
    5. Строга шефка - 80€
    6.Другите не са за казване и аматьори - 500€
    Тарифата е 30 минути!
    За Дубай тарифата е по 3.

    Коментиран от #18

    09:46 05.03.2026

  • 18 пациент

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Санта Катина":

    Осмомартенска промоция ли е пуснала?

    09:52 05.03.2026

  • 19 Иван Венков

    0 2 Отговор
    Аз пък казвам браво на тази млада жена, че не се отказва и се бори с живота! Евала!
    Да, има съмнителен вкус и морал и много пластични операции, но пък е борец!

    Коментиран от #22

    09:56 05.03.2026

  • 20 Дон Антонио танцувам гол

    2 0 Отговор
    Вчера ме питаха в НАП какво работя?
    Аз им отговорих, че пея и танцувам пред огледалото в къщи с дезодорант.
    А те ми викат много хубаво но данъците кога ще оправим? И имате глоба защото са ви видяли гол с тапа в г@з@.

    09:58 05.03.2026

  • 21 бай Даньо

    1 0 Отговор
    топновината на деня... толкова е красива, че как ще спя следобедн сън

    10:00 05.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Само на мен ли ми прилича на извънземно 👽 със силиконови еърбези 🙄?

    10:18 05.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.