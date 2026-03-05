Hyundai се отказва от Ioniq 6 в САЩ

Hyundai официално потвърди значителна промяна в гамата си от електрически автомобили, като обяви, че стандартният Ioniq 6 ще бъде спрян от производство за пазара в САЩ след моделната 2025 година. Новината бележи края на пътя за един от най-аеродинамично ефективните автомобили в света – поне за американските клиенти. Въпреки че елегантният фастбек спечели признанието на критиците и беше финалист за множество награди за дизайн, в крайна сметка той беше изпреварен от своите кросоувър събратя и беше засегнат от променящата се регулаторна среда.

Все пак има и добра новина за ентусиастите, Ioniq 6 N получи отсрочка. Hyundai ще продължи да внася високопроизводителния вариант с 641 к.с. в „изключително ограничени количества“ за моделната 2026 година, като ефективно препозиционира Ioniq 6 като нишов автомобил, фокусиран върху пистата, а не като електромобил за масовия пазар.

Решението да се прекрати производството беше продиктувано от три икономически и логистични препятствия, които Ioniq 6 просто не можа да преодолее. За разлика от Ioniq 5 и новия масивен Ioniq 9, които се произвеждат в завода на Hyundai Metaplant America в Джорджия, Ioniq 6 се произвежда в Южна Корея. Това го прави уязвим към увеличаващите се вносни тарифи и го изключва от важния федерален данъчен кредит от 7500 долара, който сега изисква сглобяване в Северна Америка.

Докато Ioniq 5 имаше над 47 000 купувачи миналата година, Ioniq 6 се бореше да продаде малко над 10 000 бройки – спад от 15% на годишна база. Началото на 2026 година беше още по-мрачно, като през първите два месеца бяха продадени само 573 бройки, което представлява спад от 70% в сравнение със същия период през миналата година.

Американските купувачи също така ясно показаха предпочитание към „изправената“ практичност на Ioniq 5 и възможностите за превоз на семейството с Ioniq 9. Ниският, „ексцентричен“ багажник и ограниченото пространство за главите на задните седалки на Ioniq 6 го направиха труден за продажба в сравнение с по-практичните алтернативи на електромобили.

Какъо вчера ви споделихме, Ioniq 6 не е единствената жертва в това, което анализаторите наричат „голямата компресия на електромобилите през 2026 година“. Тъй като автомобилните производители преоценяват целите си за електрификация в посока хибриди и модели, произведени на местно ниво, списъкът с преустановени електромобили в САЩ нараства с набираща се скорост.

За феновете на стандартния Ioniq 6 прозорецът на възможността се затваря бързо. Дилърите ще продължат да продават останалите количества от моделната година 2025 през лятото, но след като тези количества се изчерпят, моделът официално ще се оттегли от САЩ. За сметка на това, подобни планове в Европа за момента няма. Ioniq 6 ще продължи да се продава, както в стандартен, така и в наточения N вариант.