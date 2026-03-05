Лацио и Аталанта не излъчиха победител в полуфиналния дуел за Купата на Италия

Лацио и Аталанта завършиха наравно - 2:2 в първия полуфинален двубой от Купата на Италия, игран в Рим.

В 8-ата минута гостите от Бергамо ликуваха след попадение на Никола Кръстович, но радостта им бе краткотрайна. ВАР се намеси и голът бе отменен заради засада, оставяйки резултата непроменен.

След почивката интригата се разгоря с пълна сила. Само две минути след подновяването на играта Фисайо Деле-Баширу даде преднина на „орлите“ с прецизен удар, който взриви трибуните.

Аталанта обаче не се предаде – Марио Пашалич възстанови равенството в 51-ата минута, връщайки надеждите на гостите.

Булайе Диа отново изведе домакините напред в 87-ата минута, но драмата тепърва предстоеше. Само две минути по-късно Юнус Муса шокира римската публика, оформяйки крайното 2:2 и оставяйки всичко отворено преди реванша.

Решителният сблъсък, който ще определи финалиста, ще се състои на 22 април в Бергамо.