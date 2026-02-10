Крушарски с остър отговор към Филипов: „Нека ми се обади, когато постигне моите успехи“

В навечерието на горещото пловдивско дерби за Sesame Купа на България напрежението между ръководствата на Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив достигна нов връх. След като от лагера на „жълто-черните“ отправиха критики към съдийските назначения, собственикът на „смърфовете“ - Христо Крушарски не остана длъжен и отвърна с характерния си хаплив стил.

„Аз си гледам в моята паница. Той си дрънка против мен (б.р. Илиян Филипов). Първо, аз не съм от Говедари, а от Говедарци. Второ, аз съм 10 години в тая каша и много добре си знам мястото къде ми е, а когато говоря – говоря с факти! Когато постигне резултатите ми, да дойде да ми се обади!

На мен никога съдията не ми е пречил. Единствено се намесих, когато този човек прекрати мача, под давлението на сивия кардинал. Само тогава се намесих. Още не сме започнали да играем, а започнаха с нападките и с игрите. Нивата, това-онова… Като играехме на Коматево, да не беше по-добре. Все пак аз не съм взимал два пъти пари от общината да правя терен, а и стадион. Нашият терен си е правен с мои пари и е добър, 7-8 години го поддържам. Като иска да играе на хубав терен, да дойде на Рилски спортист на терена, там е килим. Но там е друга група“, коментира Крушарски пред "Мач Телеграф".