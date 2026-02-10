Новини
Връщат дербито на Пловдив в първоначално наложения час

Връщат дербито на Пловдив в първоначално наложения час

10 Февруари, 2026 17:59 671 1

  • купата на българия-
  • футбол-
  • локомотив пловдив-
  • ботев пловдив

Вчера от Футболния съюз насрочиха четвъртфинала за Купата за 15:30 часа по молба на полицията

Връщат дербито на Пловдив в първоначално наложения час - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев за Купата на България ще се играе в 18:00 часа в четвъртък. БФС е положил усилия и след преговори с полицията в Пловдив мачът се връща в първоначално наложения час.

Вчера от Футболния съюз насрочиха четвъртфинала за Купата за 15:30 часа по молба на полицията. Това логично доведе до остри реакции от феновете, тъй като новият час е доста по-неудобен за делничен ден. В крайна сметка обаче мачът ще се играе в 18:00.

Очаква се новината да бъде обявена официално в близките минути или часове.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не бе

    2 0 Отговор
    Що да не е в 09:15 часа?

    18:16 10.02.2026

