Връщат дербито на Пловдив в първоначално наложения час

Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев за Купата на България ще се играе в 18:00 часа в четвъртък. БФС е положил усилия и след преговори с полицията в Пловдив мачът се връща в първоначално наложения час.
Вчера от Футболния съюз насрочиха четвъртфинала за Купата за 15:30 часа по молба на полицията. Това логично доведе до остри реакции от феновете, тъй като новият час е доста по-неудобен за делничен ден. В крайна сметка обаче мачът ще се играе в 18:00.
Очаква се новината да бъде обявена официално в близките минути или часове.
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не бе
18:16 10.02.2026