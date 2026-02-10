Връщат дербито на Пловдив в първоначално наложения час

Пловдивското дерби между Локомотив и Ботев за Купата на България ще се играе в 18:00 часа в четвъртък. БФС е положил усилия и след преговори с полицията в Пловдив мачът се връща в първоначално наложения час.

Вчера от Футболния съюз насрочиха четвъртфинала за Купата за 15:30 часа по молба на полицията. Това логично доведе до остри реакции от феновете, тъй като новият час е доста по-неудобен за делничен ден. В крайна сметка обаче мачът ще се играе в 18:00.

Очаква се новината да бъде обявена официално в близките минути или часове.