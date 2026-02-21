Драма за Купата на България: Локомотив Пловдив се наложи над Рилски спортист със 100:99

Локомотив Пловдив се наложи над Рилски спортист със 100:99 (14:21, 23:28, 29:20, 20:17, 14:13) след продължение в интригуващ полуфинален мач от турнира за Купата на България в „Арена Ботевград“. Така Локомотив достигна до исторически финал, който предстои в неделя от 18:00 часа, а съперник на пловдивчани ще бъде Черно море Тича, предаде БТА.

Шампионите от Рилски спортист поеха инициативата в началото, а преднината им достигна 7 точки при 16:9 след кош на Милош Глишич минута и половина преди финала на първата четвърт, който дойде при 21:14. Самоковци продължиха да увеличават аванса си и в средата на втория период Христо Бъчков реализира за 38:20 в полза на Рилски спортист. До почивката Локомотив намали малко изоставането си и след 20 минути игра резултатът бе 49:37 в полза на състава от Самоков.

След паузата Рилски спортист задържа водачеството, но пловдивчани съкратиха още пасива си и в заключителните минути на третата част след точни стрелби на Грант Сингълтън и на два пъти на Кръстомир Михов Локомотив се доближи на 3 точки – 66:69 преди последния период.

Серия от 10:0 позволи на баскетболистите на Локомотив Пловдив да осъществят обрат и да поведат със 78:75 при оставащи четири минути и половина от редовното време на двубоя. Алън Арнет изравни за 84:84 с кош за Рилски спортист минута и половина преди края. Последваха пропуски и за двата отбора, преди Девърл Рамзи да вкара за Локомотив, а Майкъл Едуардс – за самоковци при оставащи 13 секунди. Девърл Рамзи пропусна шанс да донесе победата за пловдивчани и мачът влезе в продължение.

Допълнителните пет минути предложиха напрегнати моменти, като 14 секунди преди края Деян Карамфилов реализира веднъж от наказателната линия за 99:97 в полза Рилски спортист. В заключителните моменти обаче Девърл Рамзи отбеляза тройка, с която донесе победата на Локомотив Пловдив

Кхалил Милър се отличи с „дабъл-дабъл“ от 21 точки и 10 борби, Девърл Рамзи добави 20 точки, 3 борби и 9 асистенции, а Кръстомир Михов допринесе за успеха с 19 точки и 4 борби.

Алън Арнет завърши с 19 точки и 4 борби за Рилски спортист, докато Чавдар Костов вкара 18 точки. Христо Бъчков се отчете с „дабъл-дабъл“ от 13 точки и 14 борби.

Носителят на Купата на България по баскетбол за мъже Черно море Тича продължава защитата на трофея, след като победи Балкан със 77:76 (24:21, 14:26, 21:19, 18:10) във вълнуващ полуфинален сблъсък от надпреварата, която тази година се провежда в "Арена Ботевград". Така отново варненци бяха победители в повторението на мача за Купата от 2025-а. Черно море Тича ще срещне Локомотив Пловдив във финала на турнира, който ще се състои в неделя от 18:00 часа.