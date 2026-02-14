Шампионът Фенербахче с драматична победа при гостуването на Панатинайкос в Евролигата

Шампионът Фенербахче записа изключително драматичен успех като гост на Панатинайкос с 85:83 в най-очаквания мач от кръга в Евролига, съобщава БТА. Победата за турския тим донесе Дуейн Болдиуин, който реализира със сирената и осигури седми пореден триумф на „фенерите“. Така тимът оглавява класирането с актив от 20 победи и 7 загуби от началото на сезона. Играчите на Фенербахче устояха и на мощната подкрепа на близо 20 000 привърженици в залата в Атина.

Най-резултатен за победителите беше Тарик Биберович, който отбеляза рекордните в кариерата си 26 точки.

В друг двубой Партизан записа девета поредна загуба от Реал Мадрид, отстъпвайки у дома със 73:77. Центърът Валтер Таварес имаше основен принос за успеха на испанския гранд с 13 точки и 7 борби.

Апоел Тел Авив също продължи негативната си серия, допускайки пето поредно поражение – 82:93 при визитата на Жалгирис. Моузес Райт се отличи с рекордните за себе си 25 точки и беше най-резултатен за литовския тим.

Монако сложи край на серия от пет последователни загуби след успех със 102:92 срещу Баскония. Майк Джеймс допринесе с 17 точки и 8 асистенции.

В друга среща от 28-ия кръг Дубай спечели при гостуването си на Олимпия Милано с 96:78. Мфионду Кабенгеле блесна с 22 точки и 10 борби, докато за домакините Марко Гудурич реализира 19 точки.