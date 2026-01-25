Чикаго Булс надви Бостън Селтикс с кош в последната секунда

Джейлън Бръснън вкара 31 точки, а О Джи Ануноби добави 23 за победата на Ню Йорк Никс със 112:109 над Филаделфия в първенството на Националната баскетболна асоциация на Северна Америка (НБА). Никс постигна успеха над този регионален съперник като гост само четири дни след съкрушителното 120:66 над Бруклин Нетс, описано като най-неравностойния двубой в клубната история, предаде БТА.

Но 30 точки в третата част им гарантира първа победа в три мача с този съперник през сезона и 2-о място в Атлантическата дивизия с 27 победи и 18 поражения, съвсем близо до лидера Бостън.

Джоел Ембийд завърши за домакините от 76-ърс с 38 точки и 11 борби, но загуби топката в последното действие от мача в момент, когато изглеждаше, че от Никс искат умишлено да го фаулират. Тайризи Макси завърши с 22 точки за домакините, но не уцели коша при финалния изстрел, опитвайки се да реализира тройка. Макси очакваше също да бъде фаулиран и да бие поне наказателни удари, но това не се случи.

Домакините от Филаделфия успяха да намалят пасива си на две точки в края на срещата, след което обаче Ануноби и Ландри Шамет да вкарат две поредни тройки и да усложнят задачата на Филаделфия.

Водени от Брънсън, Ню Йорк отвориха четвъртата част със серия от 21:7, а малко по-късно пак той вкара тройка за 84:72 преди Ембийд да вземе нещата в свои ръце. Натискът така или иначе не донесе нужния успех на домакините, които са 4-и в същата дивизия с 24/20.

Шарлът Хорнетс победи Вашингтон със 119:115 в своята зала, нанасяйки девета поредна загуба на гостите. Брандън Милър вкара 21 точки, а Майлс Бриджис и ЛаМело Бол по 20. Хорнетс спечелиха за първи път два поредни мача от 3-5 януари, когато биха Чикаго и Оклахома, а днес с 16 точки помогна Кон Кнюпел.

Тре Джонсън се отличи с 26 точки за Уизардс, което е негов личен рекорд в кариерата. Отборът им стартира с най-младия отбор в Лигата от 1970/71 година насам, откогато се води статистиката. Средната възраст на петицата беше 20.64 години, като предишния най-млад тим беше на Оклахома срещу Филаделфия през 2021-а година – 20.74.

Донован Мичъл вкара 36 точки при победата на Кливланд със 119:105 над Орландо, а 27 от тях дойдоха през второто полувреме. Срещата противопостави два от водещите отбора в Източната конференция, като Кавалиърс е на 2-о място в Центрланата дивизия с 27820. Орландо остава на върха в Югоизточната с 23/21 и е само на мач пред Маями.

Джейлън Тайсън вкара 17 за победителите, е Евън Моубли прибави 13 и седем борби. За домакините от щата Флорида 27 реализира Паоло Банкеро, а Дезмънд Бейн остана с 20. Антъни Блек приключи мача с 16 точки, пет борби и пет подавания. След пропуснати осем мача заради удар в дясното коляно на терена се върна за Орландо Джейлън Съгс, който поигра 24 минути и вкара 9 точки, както и подаде 6 асистенции.

Макар да бяха без Дарайъс Гарланд и ДеАндре Хънтър – и двамата с травми, Кливланд показа взаимозаменяемост и записа пета победа в последните шест мача. Тимът дръпна в първите три минути и половина на третата третина с тройки на Лонцо Бол и Моубли и Тайризи Проктър, което направи резултата на 97:79, превърнал се в най-голямата разлика в мача.

Чикаго Булс вече има положителен баланс, след като надви лидера в Атлантическата дивизия Бостън със 114:111. Кевин Хюртър вкара тройка миг преди финалната сирена в срещата, за да измъкне 23-ата победа през сезона в 45 мача. Точно преди срещата пък се състоя церемония по изваждането на фланелката на легендата Дерик Роуз с номер 1 от употреба.

Коби Уайт вкара за Биковете 22 точки, а също така от него дойдоха пет от всичките им 21 тройки в мача. Иначе тимът записа четвърта поредна победа.

Роуз, който беше част от големия отбор на Чикаго на поколението на Майкъл Джордан, Скоти Пипън, Джери Слоун и Боб Лав – другите от онзи отбор с извадени фланелки от употреба.

Но и това тържество наелекризира атмосферата, която помогна на домакините да стигнат досупеха въпреки 33-те точки на Джейлън Браун. Чикаго водеше със 111:109, когато Уайт пропусна да вкара с поднасяне под коша, а Смит пропусна при добавката. След това топката попадна в Браун, който изравни на 111:111 и домакините взеха таймаут и явно искаха да разиграят за Хюртър 14 секунди преди края. Той получи и стреля, за да реши мача.

Лука Дончич се отличи с 33 точки и 11 подавания, а Лейкърс стопи изоставане от 15 точки във финалните седем минути, за да си тръгне с победа от гостуването на Далас – 116:110. За Дончич това е втори мач в града, в който направи името си на звезда от НБА, след като тимът го продаде на „езерняците“.

ЛеБрон Джеймс вкара 11 от 17-те си точки в четвъртата част, а Руи Хачимура имаше едва четири преди да вкара две поредни тройки. Втората дойде при 108:106.

Наджи Маршал вкара 21 точки за Далас, като тимът им е 4-и в Югозападната дивизия. Победата пък остави Лейкърс на върха в Тихоокеанската дивизия с 27/17.