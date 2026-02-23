Резултати от мачовете в НБА

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):
Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 115:104
Вашингтон Уизърдс - Шарлът Хорнетс 112:129
Голдън Стейт Уориърс - Денвър Нъгетс 128:117
Оклахома Сити Тъндър - Кливланд Кавалиърс 121:113
Милуоки Бъкс - Торонто Раптърс 94:122
Индиана Пейсърс - Далас Маверикс 130:134
Лос Анджелис Лейкърс - Бостън Селтикс 89:111
Минесота Тимбъруувс - Филаделфия Севънтисикстърс 108:135
Финикс Сънс - Портланд Трейл Блейзърс 77:92
Лос Анджелис Клипърс - Орландо Меджик 109:111
Чикаго Булс - Ню Йорк Никс 99:105
