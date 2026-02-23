Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Резултати от мачовете в НБА

Резултати от мачовете в НБА

23 Февруари, 2026 09:39 543 0

Лос Анджелис Лейкърс загуби от Бостън Селтикс

Резултати от мачовете в НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА):

Атланта Хоукс - Бруклин Нетс 115:104

Вашингтон Уизърдс - Шарлът Хорнетс 112:129

Голдън Стейт Уориърс - Денвър Нъгетс 128:117

Оклахома Сити Тъндър - Кливланд Кавалиърс 121:113

Милуоки Бъкс - Торонто Раптърс 94:122

Индиана Пейсърс - Далас Маверикс 130:134

Лос Анджелис Лейкърс - Бостън Селтикс 89:111

Минесота Тимбъруувс - Филаделфия Севънтисикстърс 108:135

Финикс Сънс - Портланд Трейл Блейзърс 77:92

Лос Анджелис Клипърс - Орландо Меджик 109:111

Чикаго Булс - Ню Йорк Никс 99:105


