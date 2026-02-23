Новини
Уникално! Норвежката машина Клаебо изпревари Австрия и Канада по златни медали

Уникално! Норвежката машина Клаебо изпревари Австрия и Канада по златни медали

23 Февруари, 2026 17:47

Уникално! Норвежката машина Клаебо изпревари Австрия и Канада по златни медали - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Норвежката машина Йоханес Клаебо пренаписа историята на Зимните олимпийски игри в Милано – Кортина 2026, постигайки нещо невиждано досега. Феноменалният ски бегач се превърна в първия атлет, който печели шест златни медала в рамките на една Зимна олимпиада, триумфирайки във всяка една дисциплина, в която стартира.

Постижението на Клаебо бе толкова мащабно, че ако той бе самостоятелна държава, щеше да намери място в топ 10 на крайното класиране по медали. Със своите шест златни отличия норвежецът щеше да заеме престижната девета позиция, оставяйки зад гърба си спортни сили като Австрия, Канада и Китай. Йоханес остана непобеден по трасетата в Италия, след като завоюва титлите в скиатлона, спринта, интервалния старт на 10 километра, щафетата, отборния спринт и най-престижната дистанция – 50-километровия маратон.

Доминацията на Клаебо помогна на Норвегия да завърши на върха в подреждането по нации с рекордните 18 златни медала. Любопитното бе, че дори неговите шест титли да бяха извадени от актива на „викингите“, страната пак щеше да запази първото си място. В такъв хипотетичен сценарий Норвегия щеше да има 12 златни и 12 сребърни медала – точно колкото и Съединените щати, но щеше да има предимство заради по-големия брой бронзови отличия (11 срещу 9).

С този исторически „чист лист“ Клаебо вече официално е най-титулуваният зимен олимпиец на всички времена. Той не само подобри рекорда на легендарния Ерик Хайдън от пет златни медала от едни игри (Лейк Плесид 1980), но и увеличи общата си сметка на 11 олимпийски титли, задминавайки икони като Марит Бьорген, Бьорн Дели и Оле Ейнар Бьорндален.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Статисик

    4 0 Отговор
    Уникален! Само дето го няма Болшунов, и " съвременните уреди", които намериха нещо в кръвта на Иветката от 2010 година не могат да се справят с препаратите за "астматиците" от Норвегия?!!!

    Коментиран от #2, #3

    19:20 23.02.2026

  • 2 Ама той е болен,

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Статисик":

    астматик...представете си, че беше здрав и не пиеше лекарства,а? Щеше ли да има друг със златен медал...

    19:55 23.02.2026

  • 3 Гроздето

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Статисик":

    да не е кисело другарю? Не съм хейтър и първи ще призная, че Болшунов е феномен, вероятно от същия порядък като Клаебо, но ако се потрудиш да провериш резултати от състезанията, в които участват и двамата, ще видиш кой е спечелил повечето. А за астмата - не знам какви астматици са норвежците, но всички видяхме колко чисти са руснаците още преди повече от 10 години.

    20:20 23.02.2026

