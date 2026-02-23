Новини
Спорт »
Тенис »
Григор Димитров продължава да пада в световната тенис ранглиста

Григор Димитров продължава да пада в световната тенис ранглиста

23 Февруари, 2026 13:04 874 4

  • григор димитров-
  • световна ранглиста-
  • тенис-
  • карлос алкарас-
  • atp 500-
  • акапулко-
  • яник синер-
  • тейлър фриц-
  • феликс оже-алиасим-
  • новини българия

Карлос Алкарас продължава да доминира на върха

Григор Димитров продължава да пада в световната тенис ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският ас на тенис корта Григор Димитров се смъкна с две места в най-новото издание на световната ранглиста при мъжете. От днес първата ни ракета заема 44-та позиция, като активът му от 1105 точки, натрупани в 18 турнира, не бе достатъчен да задържи по-предно класиране.

Миналата седмица Димитров не взе участие в състезания, което се отрази на точковия му баланс. Предстои му обаче ново предизвикателство – участие в престижния турнир от сериите ATP 500 в Акапулко, Мексико, където ще има възможност да навакса изоставането.

Междувременно испанският феномен Карлос Алкарас продължава да доминира на върха. След като триумфира в Доха, световният номер 1 увеличи аванса си и вече разполага с внушителните 13 550 точки. Разликата между него и втория в класацията – Яник Синер – нарасна до цели 3 150 пункта, което затвърждава лидерската позиция на Алкарас.

В топ 10 на световната ранглиста се забелязва само една промяна – Тейлър Фриц и Феликс Оже-Алиасим размениха местата си, като Фриц вече е седми, а Оже-Алиасим – осми.

Григор Димитров продължава да пада в световната тенис ранглиста


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    4 1 Отговор
    До края на годината ще бъде извън топ 100

    14:35 23.02.2026

  • 2 Киро

    4 1 Отговор
    Реши да се възползва от прогреса в тази стойностна игра с жени ....и те го провалиха! Пък и почти нищо не е дал на BG,така,че не ни занимавайте с този....

    14:51 23.02.2026

  • 3 СССс

    4 1 Отговор
    Време за пенсия.

    15:05 23.02.2026

  • 4 ССССС

    3 1 Отговор
    Време за пенсия.

    15:06 23.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове