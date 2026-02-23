Григор Димитров продължава да пада в световната тенис ранглиста

Българският ас на тенис корта Григор Димитров се смъкна с две места в най-новото издание на световната ранглиста при мъжете. От днес първата ни ракета заема 44-та позиция, като активът му от 1105 точки, натрупани в 18 турнира, не бе достатъчен да задържи по-предно класиране.

Миналата седмица Димитров не взе участие в състезания, което се отрази на точковия му баланс. Предстои му обаче ново предизвикателство – участие в престижния турнир от сериите ATP 500 в Акапулко, Мексико, където ще има възможност да навакса изоставането.

Междувременно испанският феномен Карлос Алкарас продължава да доминира на върха. След като триумфира в Доха, световният номер 1 увеличи аванса си и вече разполага с внушителните 13 550 точки. Разликата между него и втория в класацията – Яник Синер – нарасна до цели 3 150 пункта, което затвърждава лидерската позиция на Алкарас.

В топ 10 на световната ранглиста се забелязва само една промяна – Тейлър Фриц и Феликс Оже-Алиасим размениха местата си, като Фриц вече е седми, а Оже-Алиасим – осми.