Григор Димитров ще играе и на двойки в Акапулко

Григор Димитров ще запише допълнително участие по време на турнира в Акапулко, след като стана ясно, че ще се включи и в надпреварата на двойки. Първата ни ракета реши да обедини сили с една от изгряващите звезди на световния тенис – италианеца Флавио Коболи.

Жребият обаче не бе особено благосклонен към българо-италианския тандем. Още в първия кръг те излязоха срещу поставените под №4 в основната схема Ян Желински и Люк Джонсън, което превърна двубоя в сериозно изпитание за Димитров и неговия партньор.

За най-добрия ни тенисист това бе второ участие на двойки от началото на сезона. По-рано през годината той се пусна в тази дисциплина и в Далас, където си партнираше с Георги Георгиев. В Тексас двамата отстъпиха в драматичен осминафинал на американците Бен Шелтън и Александър Ковачевич след 7-5, 6-7(5), 3-10.

Статистиката припомня, че последната поява на Димитров при дуетите в Акапулко датира от 2021 година. В онзи случай той игра рамо до рамо с Томи Пол, но двамата приключиха участието си на осминафиналната фаза след поражение с 4-6, 6-3, 8-10 от утвърдения тандем Раджийв Рам и Джо Солсбъри.