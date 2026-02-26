Новини
Чезари: Джони Велинов дойде при мен, носеше всичките си медали и купи и каза: ”Дай да ги продадем, аз си отивам”

Чезари: Джони Велинов дойде при мен, носеше всичките си медали и купи и каза: "Дай да ги продадем, аз си отивам"

26 Февруари, 2026

В момента легендарният вратар на ЦСКА се бори с нов здравословен проблем

Чезари: Джони Велинов дойде при мен, носеше всичките си медали и купи и каза: ”Дай да ги продадем, аз си отивам” - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лъчезар Николов „Чезари” беше гост в подкаста на Крум Савов – „Спортен свят”. Там бившият член на управителния съвет на ЦСКА сподели за трудните моменти на една от легендите на „червените” – Георги Велинов – „Джони”.

Водещият Крум Савов повдигна темата, като каза, че Николов е помогнал на бившия вратар на ЦСКА в труден момент преди години.

„Джони Велинов дойде един ден при мен и донесе всичко което имаше. Каза: „Друго нямам”, дай да го продадем, защото аз си отивам”. Това беше, когато му беше първата трансплантация. Аз му казах: „Бате Джони вземи всички тези неща и ги прибери, ще търсиме други варианти”. Носеше всичко – включително фланелки, една купа „Треньор на вратарите за годината” и така нататък. Донесе ги всичките в един сак. И намерихме начин да му помогнеме тогава”, каза Лъчезар Николов.


  • 1 Златна генерация

    4 1 Отговор
    Ама много пиеха, дано са на някое по-хубаво място и да има пиене колкото искат.

    15:20 26.02.2026

  • 2 Анонимен

    0 1 Отговор
    Това е обица на ухото за спортистите у нас ,какво светло бъдеще ги очаква ,като всичко е решено от управляващите справедливо.Гласувайте за нас.

    15:43 26.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

