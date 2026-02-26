Чезари: Джони Велинов дойде при мен, носеше всичките си медали и купи и каза: ”Дай да ги продадем, аз си отивам”

Лъчезар Николов „Чезари” беше гост в подкаста на Крум Савов – „Спортен свят”. Там бившият член на управителния съвет на ЦСКА сподели за трудните моменти на една от легендите на „червените” – Георги Велинов – „Джони”.

Водещият Крум Савов повдигна темата, като каза, че Николов е помогнал на бившия вратар на ЦСКА в труден момент преди години.

„Джони Велинов дойде един ден при мен и донесе всичко което имаше. Каза: „Друго нямам”, дай да го продадем, защото аз си отивам”. Това беше, когато му беше първата трансплантация. Аз му казах: „Бате Джони вземи всички тези неща и ги прибери, ще търсиме други варианти”. Носеше всичко – включително фланелки, една купа „Треньор на вратарите за годината” и така нататък. Донесе ги всичките в един сак. И намерихме начин да му помогнеме тогава”, каза Лъчезар Николов.