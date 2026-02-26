Президентът на БФС: Днес е важен ден за българския футбол

Президентът на БФС Георги Иванов даде старт на събитието "Мисия Талант", което е насочено към детско-юношеския футбол у нас. Родната централа сключи партньорство с водещата компания в света за категоризация на елитните детско-юношески школи Double Pass, а по време на събитието представители на двете страни ще разкрият в детайли целите и логиката на процеса по категоризация; критериите, организационните изисквания и очакваните ефекти; стратегическата рамка и приоритетите на Плана за периода 2026–2030 г.; ангажиментите на клубовете и конкретните последващи действия по изпълнението.

В хотел "Милениум" присъстват мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков, изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров, спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, Кристиян Добрев, Ангел Славков и други.

От страна на ЦСКА присъстват Бойко Величков, Михаил Александров и Петър Занев.

"Днес е важен ден за българския футбол. Събрали сме се да поставим фундеманта на промяната там, откъдето всичко започва - детско-юношеският футбол. България винаги е имала таланти, но големият въпрос е дали знаем как да ги развиваме, имаме ли система, която да гарантира резултат.

Важно е да започнем по нов път, да се развиваме по начина, по който всички искаме, и да стигнем там, където трябва да стигне България като резултати за националните и за клубните отбори. За нас това е мисия към всяко едно дете, което има мечти. Към всеки един треньор, който иска да се развива. Към всеки клуб, който иска да инвестира в бъдещето", заяви Иванов.