Президентът на БФС: Днес е важен ден за българския футбол

26 Февруари, 2026 13:27 547 6

В хотел "Милениум" присъстват мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков, изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров, спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, Кристиян Добрев, Ангел Славков и други

Президентът на БФС Георги Иванов даде старт на събитието "Мисия Талант", което е насочено към детско-юношеския футбол у нас. Родната централа сключи партньорство с водещата компания в света за категоризация на елитните детско-юношески школи Double Pass, а по време на събитието представители на двете страни ще разкрият в детайли целите и логиката на процеса по категоризация; критериите, организационните изисквания и очакваните ефекти; стратегическата рамка и приоритетите на Плана за периода 2026–2030 г.; ангажиментите на клубовете и конкретните последващи действия по изпълнението.

В хотел "Милениум" присъстват мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков, изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров, спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, Кристиян Добрев, Ангел Славков и други.

От страна на ЦСКА присъстват Бойко Величков, Михаил Александров и Петър Занев.

"Днес е важен ден за българския футбол. Събрали сме се да поставим фундеманта на промяната там, откъдето всичко започва - детско-юношеският футбол. България винаги е имала таланти, но големият въпрос е дали знаем как да ги развиваме, имаме ли система, която да гарантира резултат.

Важно е да започнем по нов път, да се развиваме по начина, по който всички искаме, и да стигнем там, където трябва да стигне България като резултати за националните и за клубните отбори. За нас това е мисия към всяко едно дете, което има мечти. Към всеки един треньор, който иска да се развива. Към всеки клуб, който иска да инвестира в бъдещето", заяви Иванов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левски 1914

    2 1 Отговор
    Тези последните не са от цска , а от Литекс!

    Коментиран от #4

    13:30 26.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Що бе?

    2 1 Отговор
    Да не завърши гимназия най накрая?

    13:49 26.02.2026

  • 4 Изкара

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Ли 3 евро за бира? Комедиант...

    13:56 26.02.2026

  • 5 Тома

    1 1 Отговор
    Когато питали кой е най п.рост за да го направят президент на БФС веднага посочили бати гонзо инжинера.

    Коментиран от #6

    14:05 26.02.2026

  • 6 Донякъде

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тома":

    Той просто е назначен! И един от тези, които го назначиха се обръща към него уважително- президента Гонзо...

    14:14 26.02.2026

