Локомотив Пловдив взима младата звезда Георги Чорбаджийски от ЦСКА

Локомотив Пловдив е на път да осъществи впечатляващ трансферен ход, като си осигури услугите на един от най-обещаващите млади играчи на ЦСКА – Георги Чорбаджийски, съобщава Gong.bg. Този ход със сигурност ще раздвижи страстите сред феновете на „черно-белите“ и ще внесе свежест в състава на пловдивчани.

21-годишният нападател, който е по-малкият брат на бившия национал Божидар Чорбаджийски, ще облече екипа на „смърфовете“ под наем до края на сезона.

Макар и млад, Георги вече има зад гърба си 27 срещи и едно попадение за първия отбор на „червените“, а през последните месеци натрупа ценен опит и в дублиращия тим на ЦСКА във Втора лига.

Очаква се в най-скоро време двата клуба официално да потвърдят трансфера, който може да се окаже ключов за амбициите на Локомотив Пловдив през настоящата кампания.