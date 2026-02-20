Новини
Георги Кабаков: От ляв бек станах футболен съдия (ВИДЕО)

20 Февруари, 2026 17:23 778 6

Реферът бе гост в подкаста на БФС

Георги Кабаков: От ляв бек станах футболен съдия (ВИДЕО) - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Шесткратният носител на приза „Съдия на годината“ Георги Кабаков е поредният гост в подкаста на Българския футболен съюз. В откровен и личен разговор международният рефер разказва за пътя си във футбола и за решението да се откаже от мечтата да бъде професионален играч, за да послуша съвета на своя дядо.

В едно от редките си медийни участия Кабаков говори за суеверията си, за подготовката преди мач, за срещите и разговорите си с Кристиано Роналдо, Жозе Моуриньо и Пиерлуиджи Колина, както и за любопитния факт, че притежава лиценз за капитан на кораб.

„Моята история започва през 2001 година. Дядо ми е бивш деятел на „Спартак“ (Пловдив) и съдия в елитната ни дивизия, а аз съм кръстен на него. Той има над 35 мача в тогавашната „А“ група. Още в първи клас започнах да тренирам футбол и, както всяко дете, мечтаех да стана добър играч. Постът ми беше ляв бек и смятах, че се справям добре. През 2001-ва с дядо ми гледахме мач у дома и той ми спомена за курс за футболни съдии. Помоли ме да го изкарам заради него. Първата ми реакция беше отказ. Десет дни по-късно отново повдигна темата и тогава се съгласих. По това време председател на Зоналната съдийска колегия беше Атанас Узунов – име, което е истинско светило в българското съдийство. Това допълнително ме мотивира. В продължение на две години в събота ръководех мачове като съдия, а в неделя излизах на терена като футболист“, разказва Кабаков.

Какво му казва Атанас Узунов, за да го убеди окончателно да избере съдийството, и с какви трудности се сблъсква в долните дивизии – гледайте в подкаста на централата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    7 0 Отговор
    Колко пъти са го били? В долните дивизии не си поплюват.

    17:26 20.02.2026

  • 2 Гъгрицата

    7 1 Отговор
    И що си остана лев бе кабак,требва да те бийнат некъде,барем да изправиш свирката

    17:29 20.02.2026

  • 3 ,, Ляв бек" зад десният дирек

    4 0 Отговор
    Т. е селски бек

    18:01 20.02.2026

  • 4 Бекас футболист ли е

    3 2 Отговор
    От ляв бек си станал ляв съдия. А си бил просто селски бек.

    19:27 20.02.2026

  • 5 Тупака

    3 0 Отговор
    Дай да уточним, ляв бек или ляв селски бек.

    20:04 20.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

