ЦСКА започва изграждането на терена

26 Февруари, 2026 14:41 1 089 8

Преди обяд информацията се потвърди с наличието на най-различни машини, паркирани пред строителната площадка

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днешният ден се превръща в ключов ден при изграждането на новия стадион „Българска армия“. Още сутринта се появиха в социалните мрежи данни, че в Борисовата градина се очаква да пристигне техниката, която е предназначена за изграждането на новия терен.

Преди обяд информацията се потвърди с наличието на най-различни машини, паркирани пред строителната площадка. Смята се, че по-късно през деня ще пристигнат и 5 тира с материали.

Изграждането на самия терен ще започне след броени дни - на 1 март. С това ще се заеме ирландската компания, която ще осигури тревна настилка от последно поколение, която ще покрива най-високите стандарти на международно ниво.

Най-долният пласт на терена ще е съставен от ситна фракция трошен камък с дебелина от 15 см, който ще изпълнява дренажна функция, като същият ще бъде използван и за засипване на тръбите на дренажната система.

Върху него ще бъдат положени пластове от пясък с обща дебелина от 30 см, като горната част ще бъде обогатена с органични материали, зеолити или подобни, чието количество ще бъде съобразено с получените резултати от лабораторните тестове. Този подход ще гарантира, че всички материали ще съответстват на климатичните условия в България.

Изключителното качество на бъдещия терен на „Българска армия“ ще се гарантира и от активната дренажна система по последен писък на модата. Технологията, която ще се използва при изграждането ѝ, е интегрирана само на водещи стадиони в Европа, като например на реконструирания „Ноу Камп“ в Барселона и стадиони от Висшата лига на Англия. „Армията“ ще е един от малкото в Европа, който ще разполага с толкова модерна дренажна система – тя ще е способна до отводнява до съвършенство дори при изключително силен и продължителен дъжд, тъй като освен с дренаж, ще разполага и с „армия“ от допълнителни помпи, които ще се активират при нужда.

Освен за целите на дренирането на терена посредством допълнително монтирано оборудване, състоящо се от компресор, вентилационна камера и термо-помпена група, през дренажните тръби ще е възможно чрез предварително темпериран въздух да се обогатява почвата с кислород, а също така да я затопля или охлажда в зависимост от конкретните метеорологични условия.

Системата ще бъдат оборудвана с 12 специални сензора, които ще контролират и отчитат влажността, температурата, наличието на соли и на кислород в почвата и коренната система на тревата и на тази база - както автоматично, така и ръчно, ще могат да се променят режимите на работата ѝ и да се постигат желаните параметри.

Паралелно с нея за оптималното състояние на терена ще се „грижат“ отоплителна и напоителна система от най-високо международно качество.

Именно активната дренажна система, заедно с останалите системи, ще осигурят изключително качество и стабилност на тревното покритие на терена, който ще се изпълни с модерна хибридна технология, каквато се използва по терени във водещите първенства. Изкуствената ѝ част ще бъде поставена със специални машини, които „зашиват“ изкуствени влакна в пясъчното легло, а естествената трева ще бъде засята, като използваната тревна смес ще бъде осигурена от реномирани доставчици от Западна Европа и ще е съобразена с локалните климатични особености.

По аналогичен начин са изградени половината от терените, които преди 3 години посрещнаха двубоите от най-високия футболен форум – световното първенство в Катар. SIS Pitches e предпочитан партньор за изграждане на терени от някои от най-големите клубове в Европа и света, сред които Манчестър Сити, Барселона, Ривър Плейт и др.

Очакванията са тревното покритие да е напълно готово за приемане на футболен двубой на 1 юли.

ЦСКА планира да използва партньорството със SIS Pitches и за изграждане на един от терените на клубната база в Панчарево.


  • 1 Ура,,Ура

    2 4 Отговор
    Не знам какво ще правят, но англичаните имат значително по добри терени от средата на миналия век. И по стари технологии и много беден набор от строителни материали в сравнение със сега.

    Коментиран от #2

    14:49 26.02.2026

  • 2 Тити на Кака

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ура,,Ура":

    Охооо, първият експерт вече се метна на новия терен😂😂😂

    Коментиран от #4

    14:53 26.02.2026

  • 3 Левскар.Козирка ще има ли?

    5 3 Отговор
    Специално за левскари виртуална козирка и истинсси хой.

    14:53 26.02.2026

  • 4 Левски 1914

    3 14 Отговор

    До коментар #2 от "Тити на Кака":

    Стадиона ще стане хубав ,но цска го няма ФАЛИРА !

    Коментиран от #7

    14:57 26.02.2026

  • 5 Мирослав

    7 1 Отговор
    Жалко че Пената не доживя!
    Бог да го прости!

    14:57 26.02.2026

  • 6 Шизофен 1914

    4 2 Отговор
    Моля ви от все сърце не публикувайте положителни статии за ЦСКА не издържам повече никакви апове не ми помагат нито дофтор който да ме излекува ,като чета тези неща и успехи на този отбор .Това ме измъчва дълги години. Как бих искал този отбор да не съществува.

    15:16 26.02.2026

  • 7 Изтъркана плоча

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Левски 1914":

    Много слаб репертоар днес.

    15:19 26.02.2026

  • 8 Още от дете

    3 1 Отговор
    Едно истинско бижу в центъра на София.

    15:44 26.02.2026

