Жозе Моуриньо не се появи на „Бернабеу“, гледал мача от „мистериозно място“

Жозе Моуриньо не се появи на „Сантиаго Бернабеу“ по време на завръщането си като треньор на Бенфика за сблъсъка от Шампионската лига с Реал Мадрид.

Португалецът изтърпяваше наказание, след като получи червен картон по време на първия мач от европейския плейофен сблъсък, така че нямаше право да бъде на резервната скамейка. Според запознати, той не е седнал на някое от обичайните места, за да наблюдава срещата, като според слуховете той е гледал битката от „мистериозно място“.

Специалния се завърна в испанската столица 4652 дни, след като се раздели с Реал Мадрид през 2013 година.

За този двубой от Реал бяха осигурили специално място за Моуриньо, като фотографите се бяха събрали около неговата обозначена ложа, но 63-годишният треньор така и не пристигнал.

От УЕФА са се опитали да забранят на събраните медии да снимат бившия мениджър на Челси и Интер.

Според Marca, Моуриньо е прекарал целия мач в клубния автобус на Бенфика.

В крайна мсрка Реал Мадрид победи Бенфика с 2:1 в реванша на „Бернабеу“ от плейофите за осминафиналите на Шампионска лига и затвърди превъзходството си след успеха с 1:0 в Португалия.