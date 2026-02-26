Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Спартак (Варна) се усъмни в aвтентичността на подадения сигнал в Икономическа полиция срещу клуба

26 Февруари, 2026 15:00 507 0

Във връзка с подадения сигнал до Икономическа полиция Ви информираме, че в хода на извършваната проверка по-голямата част от изисканите документи на Спартак Варна вече са предоставени

Спартак (Варна) излезе с официална позиция относно проверката на Икономическа полиция, която се извършва в клуба. От информацията на "соколите" става ясно, че жалбоподавателите, които са били привикани във връзка със сигнала, не са били запознати в неговото съдържание, а тези обстоятелства поставят под сериозно съмнение автентичността на сигнала.

Ето какво написаха от клуба:

"Уважаеми привърженици,

Във връзка с подадения сигнал до Икономическа полиция Ви информираме, че в хода на извършваната проверка по-голямата част от изисканите документи на Спартак Варна вече са предоставени. Останалите счетоводни документи се комплектоват и ще бъдат внесени в пълен обем. Предстои и разпит на членове на Управителния съвет.

В сигнала като негови инициатори са посочени между 15 и 20 членове на Общото събрание, като същият е изпратен по електронна поща.

През последните два дни с нас се свързаха именно тези лица, посочени като жалбоподатели, които са били привикани във връзка със сигнала. Те категорично заявяват, че не са подавали подобен сигнал и не са били запознати с неговото съдържание. Тези обстоятелства поставят под сериозно съмнение автентичността на сигнала и повдигат въпроси относно начина, по който са използвани личните им данни.

Използваме случая с комплектоването на документите, за да подготвим цялостен пакет от информация, който ще бъде представен и пред Вас. Целта ни е да бъдем напълно прозрачни и подготвени. След приключване на процедурата ще организираме среща, на която ще представим всички изискани документи, поставените въпроси и информацията, с която разполагаме, в рамките на закона.

Продължаваме да работим отговорно и ще Ви държим своевременно информирани за развитието на случая".


