Швед си тръгна от ЦСКА

ЦСКА официално се раздели с шведския халф Дейвид Сегер. Двете страни постигнаха споразумение за прекратяване на договора по взаимно съгласие, съобщиха от ръководството на „червените“.

Сегер, който е на 26 години, акостира на стадион „Българска армия“ през лятото на 2023 година с надеждата да се превърне в ключова фигура за тима.

Въпреки амбициозните очаквания, скандинавецът не успя да се наложи в състава и записа едва 15 участия във всички турнири с екипа на столичния гранд.

Футболният клуб благодари на Дейвид Сегер за професионализма и отдадеността, които демонстрира по време на престоя си в София, и му пожела успех в бъдещите му начинания.