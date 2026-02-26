ИПБ: Глобите за превишена скорост на бившия гл. секретар на МВР показват системен проблем

Новината, че бившият главен секретар на Министерство на вътрешните работи Мирослав Рашков има пет фиша за превишена скорост, е показателна не просто за личен пропуск, а за дълбок системен проблем. Тя е симптом на политика, която през последните години превърна контрола по пътищата в индустрия за събиране на глоби, вместо в ефективен инструмент за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Това се казва в становище на Института за пътна безопасност (ИПБ) по темата за ефективността на пътния контрол у нас. Според ИПБ, свръхфокусът върху наказателната репресия и масовото санкциониране за превишена скорост не водят до устойчиво намаляване на загиналите и ранените по пътищата.

"Въпреки това през последната година са наложени над 2 милиона глоби. Така на практика почти всеки активен шофьор бива превръщан в „системен нарушител“, без това да води до качествена промяна в поведението и безопасността", заявяват експертите от Института.

Фактът, че дори най-висшият професионален ръководител в системата е сред санкционираните, поставя под въпрос ефективността на модела. Когато правилата не се възприемат като справедливи и насочени към реална превенция, а като механизъм за пълнене на бюджетни дефицити, общественото доверие ерозира, отбелязва от ИПБ.

В редица европейски държави камерите за контрол на скоростта се възприемат като „животоспасители“, защото са част от цялостна политика, основана на превенция, инженерни решения и концепцията „Визия Нула“ – нулева толерантност към жертвите на пътя. У нас обаче те все по-често се възприемат като „касички“.

Очакваме новото ръководство на МВР да промени фокуса – от количеството глоби към качеството на мерките; от репресия към реална превенция; от бюджетна логика към обществена отговорност. Само така може да се постигне устойчива и измерима промяна в пътната безопасност, се казва в становището.