Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
ИПБ: Глобите за превишена скорост на бившия гл. секретар на МВР показват системен проблем
  Тема: Войната на пътя

ИПБ: Глобите за превишена скорост на бившия гл. секретар на МВР показват системен проблем

26 Февруари, 2026 16:08 746 7

  • ипб-
  • глоби-
  • мвр-
  • главен секретар

В редица европейски държави камерите за контрол на скоростта се възприемат като „животоспасители“, защото са част от цялостна политика, основана на превенция, инженерни решения и концепцията „Визия Нула“

ИПБ: Глобите за превишена скорост на бившия гл. секретар на МВР показват системен проблем - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новината, че бившият главен секретар на Министерство на вътрешните работи Мирослав Рашков има пет фиша за превишена скорост, е показателна не просто за личен пропуск, а за дълбок системен проблем. Тя е симптом на политика, която през последните години превърна контрола по пътищата в индустрия за събиране на глоби, вместо в ефективен инструмент за намаляване на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Това се казва в становище на Института за пътна безопасност (ИПБ) по темата за ефективността на пътния контрол у нас. Според ИПБ, свръхфокусът върху наказателната репресия и масовото санкциониране за превишена скорост не водят до устойчиво намаляване на загиналите и ранените по пътищата.

"Въпреки това през последната година са наложени над 2 милиона глоби. Така на практика почти всеки активен шофьор бива превръщан в „системен нарушител“, без това да води до качествена промяна в поведението и безопасността", заявяват експертите от Института.

Фактът, че дори най-висшият професионален ръководител в системата е сред санкционираните, поставя под въпрос ефективността на модела. Когато правилата не се възприемат като справедливи и насочени към реална превенция, а като механизъм за пълнене на бюджетни дефицити, общественото доверие ерозира, отбелязва от ИПБ.

В редица европейски държави камерите за контрол на скоростта се възприемат като „животоспасители“, защото са част от цялостна политика, основана на превенция, инженерни решения и концепцията „Визия Нула“ – нулева толерантност към жертвите на пътя. У нас обаче те все по-често се възприемат като „касички“.

Очакваме новото ръководство на МВР да промени фокуса – от количеството глоби към качеството на мерките; от репресия към реална превенция; от бюджетна логика към обществена отговорност. Само така може да се постигне устойчива и измерима промяна в пътната безопасност, се казва в становището.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    5 1 Отговор
    Всяко нещо, което пречи на българетата да карат с 200 в населени места се счита от тях за голям проблем... Оставете естествения подбор да си свърши работата и други ще се населят тук.

    16:12 26.02.2026

  • 2 Герп боклуци

    10 0 Отговор
    Мъж за пример! Не може да чете, нарушава закона, интелект на фикус, изражение на камък от великденските острови... 100 % гербар

    16:12 26.02.2026

  • 3 честен ционист

    1 1 Отговор
    Васик като начертае зелените кръгове, вече няма да има системни нарушители.

    16:13 26.02.2026

  • 4 Дориана

    7 0 Отговор
    Борисов и Пеевски когато дойдоха на власт с коалиция Магнитски смениха всички областни управители и във всички ведомства с техни лица проводници на корупцията. Сега защо пищят като ощипани за да се освободи България от корупцията и мафията трябва да има тотална чистка, уволнения не само в МВР , а и във всички завладени институции.

    16:14 26.02.2026

  • 5 От Г.Оряховица

    4 0 Отговор
    Този беше футболист в "Локомотив" Г.Оряховица. Със семейството си държаха едно заведение "Маслина" се казваше. Хвалеше се че имат много пари и плаща на който трябва да се издигне. Парите само не са достатъчни а трябвало и власт и известност. Нямате на представа колко елементарен и недодялан човечец е но доста плати на ръководители на ГЕРБ и ДПС по веригата

    16:15 26.02.2026

  • 6 Нали сега

    2 0 Отговор
    От глобите МВР си купуват все повече нови автомобили.Гл.секретар не е искал веднага да спонсорира покупката ,но му се наложи.Човеко нема пари.

    16:17 26.02.2026

  • 7 В редица европейски държави

    1 0 Отговор
    има 100 пъти по-добри пътища и магистрали.
    и 100 камери да поставите на 1 км - ФАЙДА НЯМА
    М А Л О У М Н И Ц И
    Пък този се е мислел за недосегаем , както аз като работих за УБО !

    16:18 26.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове