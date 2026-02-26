Новини
Спорт »
Световен футбол »
За първи път през този век: Битка на тарани в ЦСКА

За първи път през този век: Битка на тарани в ЦСКА

26 Февруари, 2026 12:55 757 5

  • йоанис питас-
  • леандро годой-
  • футбол-
  • цска

Към днешна дата първи по голове е Йоанис Питас с 10, а втори Леандро Годой със 7

За първи път през този век: Битка на тарани в ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За седми път в историята на ЦСКА през 21-и век двамата топреализатори на тима в първенството ще бъдат централните нападатели. Към днешна дата първи по голове е Йоанис Питас с 10, а втори Леандро Годой със 7. Едва ли някой друг до края на сезона може да се доближи до тях, защото третият в класацията Джеймс Ето’о е едва с 3 попадения. Същото се отнася и за всички останали в отбора на Христо Янев. Както казахме вече, първите двама топреализатори през сезона да са нападатели не е нещо, което не се е случвало в клуба. Но при всеки от шестте такива сезона до момента, поне единият таран беше продаван и не оставаше в клуба до края на сезона. В негово отсъствие другият се развихряше и го настигаше, а понякога и надминаваше по голове.

През миналия сезон есента принадлежеше на Годуин Коялипу, а пролетта на Йоанис Питас. Преди това през 2020/21 в първия дял от сезона бележеше Али Соу, а след това Жорди Кайседо, като именно еквадорецът бе взет за негов заместник. Есента на 2018-а пък бе последният полусезон, в който имаше двама тежки тарани накуп.

Това бяха Али Соу и Мауридес, като бразилецът бе продаден през пролетта на 2019-а. Румънецът Серджиу Буш и националът на Люксембург Орелиен Жоаким пък бяха заедно само между юли и декември 2014-а. През зимната пауза Буш бе продаден в Шефилд Уензди. Може би най-силната двойка бяха Янис Зику и Жуниор Мораеш през есента на 2011-а. Тогава румънецът вкара цели 13 гола, след което бе продаден в Южна Корея. Дотогава Мораеш вкарваше по-малко, а след като остана без реална конкуренция, пое лидерската роля през пролетта на 2012-а.

Сегашната ситуация обаче е прецедент за 21 век – двама голаджии ще доиграят сезона заедно. А Христо Янев е изправен пред тежки дилеми – кой да е на пейката или двамата да играят заедно. Питас бе пробван като крило, но бързо се видя, че там не му е силата. Ще бъде интересно кой от двамата ще играе повече и кой ще вкара повече.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Локо Пд

    4 1 Отговор
    Какви тарани са тези Путас приличаш на Мишка във лицето ,а другия Гогой прилича на Кукумявка във главата.

    13:09 26.02.2026

  • 2 Левски

    4 1 Отговор
    А нашия Бала със 11 гола,а Сангаре със 9 хола и най много голове отбелязани от Левски цели 55 гола и най малко допуснати само 13 гола.Нещо по въпроса а Фактисани.

    13:16 26.02.2026

  • 3 Сила

    3 1 Отговор
    Тези " момчета " с тия сутиени ....не знам ??!
    Опитвам се да си представя Марадона , Газа , Зидан , Вини Джоунс или Джордж Бест така .....нещо не ми се връзват с този" атрибут " !!!

    13:21 26.02.2026

  • 4 с тези сутиени

    3 1 Отговор
    какви футболисти са тези момчета не знам, Марадона и Джордж Бест ще се обърнат в гроба ако станат да видят облеклото на днешните футбалери.

    13:28 26.02.2026

  • 5 Няма вече ЦСКА...

    2 1 Отговор
    ...има ЛИТЕКС-СОФИЯ!

    13:36 26.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове