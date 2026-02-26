За първи път през този век: Битка на тарани в ЦСКА

За седми път в историята на ЦСКА през 21-и век двамата топреализатори на тима в първенството ще бъдат централните нападатели. Към днешна дата първи по голове е Йоанис Питас с 10, а втори Леандро Годой със 7. Едва ли някой друг до края на сезона може да се доближи до тях, защото третият в класацията Джеймс Ето’о е едва с 3 попадения. Същото се отнася и за всички останали в отбора на Христо Янев. Както казахме вече, първите двама топреализатори през сезона да са нападатели не е нещо, което не се е случвало в клуба. Но при всеки от шестте такива сезона до момента, поне единият таран беше продаван и не оставаше в клуба до края на сезона. В негово отсъствие другият се развихряше и го настигаше, а понякога и надминаваше по голове.

През миналия сезон есента принадлежеше на Годуин Коялипу, а пролетта на Йоанис Питас. Преди това през 2020/21 в първия дял от сезона бележеше Али Соу, а след това Жорди Кайседо, като именно еквадорецът бе взет за негов заместник. Есента на 2018-а пък бе последният полусезон, в който имаше двама тежки тарани накуп.

Това бяха Али Соу и Мауридес, като бразилецът бе продаден през пролетта на 2019-а. Румънецът Серджиу Буш и националът на Люксембург Орелиен Жоаким пък бяха заедно само между юли и декември 2014-а. През зимната пауза Буш бе продаден в Шефилд Уензди. Може би най-силната двойка бяха Янис Зику и Жуниор Мораеш през есента на 2011-а. Тогава румънецът вкара цели 13 гола, след което бе продаден в Южна Корея. Дотогава Мораеш вкарваше по-малко, а след като остана без реална конкуренция, пое лидерската роля през пролетта на 2012-а.

Сегашната ситуация обаче е прецедент за 21 век – двама голаджии ще доиграят сезона заедно. А Христо Янев е изправен пред тежки дилеми – кой да е на пейката или двамата да играят заедно. Питас бе пробван като крило, но бързо се видя, че там не му е силата. Ще бъде интересно кой от двамата ще играе повече и кой ще вкара повече.