Ето кои са осминафиналистите в Лига Европа

27 Февруари, 2026 08:59

Лил и Генк стигнаха до класиране след продължения, докато Панатинайкос премина през напрежението на дузпите

Ето кои са осминафиналистите в Лига Европа - 1
Осминафиналната картина в Лига Европа вече е напълно ясна. След изключително драматични реванши последните участници в следващата фаза подпечатаха билетите си.

Лил и Генк стигнаха до класиране след продължения, докато Панатинайкос премина през напрежението на дузпите. Ференцварош също продължава напред след успех срещу Лудогорец.

Сред осемте осминафиналисти са още Нотингам Форест, Селта Виго, Щутгарт и Болоня.

Потенциални двойки за осминафиналите:

Генк срещу Фрайбург или Рома

Болоня срещу Фрайбург или Рома

Ференцварош срещу Порто или Брага

Щутгарт срещу Порто или Брага

Нотингам срещу Мидтиланд или Реал Бетис

Панатинайкос срещу Мидтиланд или Бетис

Селта срещу Лион или Астън Вила

Лил срещу Лион или Астън Вила

Жребият ще определи окончателните сблъсъци и ще очертае пътя към четвъртфиналите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  радева

    где моча, где валута и где партия копейки???

    09:36 27.02.2026

