Най-луксозното Porsche изоставя електричеството и залага на V8

27 Февруари, 2026 10:15 581 5

Очаква се големият кросоувър да дебютира през следващата година с бензинови двигатели

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Щутгарт официално променя плановете си за предстоящия си флагмански SUV с кодово име K1. Първоначално замислен като безшумен, изцяло електрически пионер, триредовият гигант вече е потвърден, че ще дебютира с високопроизводителни двигатели с вътрешно горене и хибридни двигатели. Според последни съобщения, Porsche изоставя стратегията за пускане на пазара само на електромобили за своя топ модел, признавайки, че намаляващото търсене на луксозни електромобили и техническите пречки със софтуера на Volkswagen Group са наложили връщане към традиционните горива.

Тази стратегическа промяна води до преминаването на K1 от забавената електрическа Scalable Systems Platform (SSP) към архитектурата Premium Platform Combustion (PPC). Тази промяна ефективно сближава K1 с предстоящия Audi Q9, отговора на Audi в сегмента на луксозните автомобили от рода на GLS и X7. Като споделя „основата“ на Q9, Porsche може да компенсира разходите за разработка и да пусне K1 на пазара до 2028 гodina, позиционирайки го като пряк конкурент на дълго доминиращите си конкуренти от Германия.

Очаква се K1 да заимства много от доказаната стабилна гама двигатели на Cayenne, с линия, която балансира изтънчеността с суровата мощ. Моделите от входния клас се очаква да бъдат оборудвани с 3,0-литров турбо V6, докато флагманските версии вероятно ще използват 4,0-литров twin-turbo V8. Системите от следващо поколение plug-in hybrid (PHEV) ще бъдат в центъра на гамата, предлагайки системна мощност, която може да отразява 729 конски сили на Cayenne Turbo E-Hybrid.

За да се максимизира привлекателността му на пазарите в САЩ и Китай, K1 ще предлага разнообразни конфигурации на интериора, включително ултралуксозни четириместни изпълнения, стандартна петместна конфигурация и седемместна опция, ориентирана към семействата.

Решението да се откаже от пускането на чисто електрически K1 е продиктувано от суровите цифри. Тъй като продажбите на Taycan отбелязват по-рязък от очаквания спад на ключови световни пазари, ръководството на Porsche осъзнава, че масивен, тежък електрически SUV може да се сблъска с големи трудности. Освен това, производството на K1 заедно с Q9 в завода в Братислава, Словакия, а не в Германия, позволява на Porsche да поддържа водещите си в индустрията маржове на печалба.

Въпреки подхода, при който бензиновите автомобили са на първо място, Porsche не е премахнал електрическия K1 от дългосрочния си продуктов цикъл. Все още се планира изцяло електрическа версия за по-късна дата, след като пазарните условия, при които електрическите автомобили са на първо място, се стабилизират и софтуерът SSP от следващо поколение бъде финализиран. Засега фокусът остава върху това K1 да бъде автомобил, който „определя марката“ и дава приоритет на характерната за Porsche динамика на шофиране, дори и в триредов формат.


  • 2 А не бе!

    Чакай ти да ти изтърся два сака с пари за елчекия като китайска, само заради една емблема! А китайската 500% по евтина!

    10:21 27.02.2026

  • 3 Най после

    Опааа и на тези взе да им идва акъла в главата.

    10:27 27.02.2026

  • 4 Госта.

    Полека,лека всичко си идва на мястото,има си купувачи за лекар но има и не малко купувачи на коли с ДВГ.Какво искат чиновниците във Брюксел е едно ,а какво искат купувачите на МПС е съвсем различно.

    10:33 27.02.2026

  • 5 Механик

    Природата е такава. Не търпи изчанченост. Нормалното нормално си пробива път въпреки новото нормално.

    10:42 27.02.2026