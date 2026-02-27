Новини
Разбиха група за „ало“ измами, манипулирали чрез заплахи

27 Февруари, 2026

Използвани са познатите сценарии – страх, спешност и искане на пари

Четирима души са привлечени като обвиняеми след специализирана полицейска операция срещу телефонни измами, реализирана от съвместен екип на българските и румънските власти. В хода на действията са задържани общо 13 лица. Разследването се води от Районната прокуратура в Добрич и е започнало в началото на април 2025 година.

В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS подробности по случая съобщи главен инспектор Златка Падинкова, която е началник на сектор „Измами“ в Главна дирекция „Национална полиция“.

По думите ѝ съвместната работа с румънските институции не е случайна. „Както знаете, назад във времето телефонните измами в България се извършват от територията на Румъния от български граждани, които пътуват до Румъния, настаняват се там и оттам извършват телефонни измами спрямо български граждани“, обясни Падинкова.

Задържаната група е използвала български предплатени SIM карти, активирани и използвани на румънска територия. „Задържаните лица са специализиран криминален контингент по линия ''телефонни измами''. Това са фактическите извършители на деянията“, подчерта тя.

В съвместния екип са участвали служители на ГДНП, областните дирекции на МВР във Велико Търново и Добрич, както и техни колеги от Сливен и Плевен.

Измамите, за които четиримата са обвинени към момента, са извършени в периода от 12 юни до 7 август 2025 г. Според разследването схемите не са нови. „За съжаление, няма нищо ново. От години се ползват едни и същи схеми“, заяви гл. инспектор Падинкова.

Най-често използваните сценарии са добре познати – „полицейска операция“ за залавяне на измамници, тежко пострадал близък при катастрофа, необходимост от спешни средства за лечение или роднина, причинил пътнотранспортно произшествие със смъртен случай.

„Във всички случаи измамниците ползват един и същия модел – съобщава се тревожна новина, създава се усещане за спешност, внушава се страх и се искат пари“, обясни тя.

По думите на Падинкова, извършителите вече използват и публичните призиви на полицията в своя полза. „В момента извършителите използват точно нашите призиви към гражданите – ''затворете телефона'' – и им казват, че ако го направят, може да се стигне до физическа саморазправа. Отново, предизвиквайки страх, ги убеждават да следват инструкциите им“, предупреди тя.

Въпреки това апелът на полицията остава непроменен. „Когато получат телефонно обаждане, без значение от кого и по какъв повод, ако им се искат пари, да знаят, че това е телефонна измама. Нашият призив е да затворят телефона, да прекъснат обаждането и да не дават нищо“, категорична бе Падинкова.

Тя подчерта, че при този тип престъпления има активно участие от страна на жертвите „Телефонната измама е сред престъпленията, при които има активно участие от пострадалите. За да реализира измамникът своя замисъл, е много важно и поведението на жертвата“, каза още тя.

Разследването е установило, че задържаните не само осъществяват телефонните разговори, но и организират логистиката.

„Това са лица, които пряко въвеждат в заблуждение потенциалните жертви, но също така набират и контролират така наречените ''мулета'' или куриери – тези, които отиват да вземат парите и след това ги транспортират до посочени от извършителите места на територията на Румъния“, разясни началникът на сектор „Измами“.

Към момента четиримата са обвинени за седем престъпления. „Сумата е около 68 хиляди лева, около 9 хиляди евро и над 13 хиляди долара“, съобщи Падинкова.


  • 3 Aндреей Янкулов

    5 2 Отговор
    И мен ме заплашваха. Тези същите.
    С изнacилвaнe.
    Caмо че аз от това не се плаща.
    Страх ме е от Пеевски, Сарафов, Tиквaтa, Прокопиев, Бобоков, но от това, не. Ще издържа.

    10:26 27.02.2026

  • 4 Тома

    5 0 Отговор
    От тези четиримата само Иван циганина е българин

    10:30 27.02.2026

  • 5 свете ама не забравяй

    5 0 Отговор
    да споменеш че утре са ги пуснали да вършеят пак
    срещу 2500 евро гаранция

    и че вероятно и преди са ги фащали и пускали
    ама са забравили мошениците на кой да се отблагодаряват

    10:42 27.02.2026

  • 6 ел бойчо

    4 0 Отговор
    докато ми плащат ще въртят

    10:45 27.02.2026

  • 7 Голям

    2 0 Отговор
    Такива нечовеци трябва да се екзекутират своевременно.

    Коментиран от #9

    10:59 27.02.2026

  • 8 Абе

    1 0 Отговор
    Коги един човек е мноо тъп и прос никой не мое му помогне.

    11:04 27.02.2026

  • 9 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Голям":

    Ако чуеш по телефона ало измамник,стреляй пръв.Срещу когото видиш в момента.После адвоката ще докаже,че е имало защо.

    11:09 27.02.2026

