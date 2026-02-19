Новини
Тибо Куртоа стана партньор с Новак Джокович, Фелипе Маса и Кевин Магнусен

19 Февруари, 2026 22:47 960 0

Стражът на Реал Мадрид стана част от собствениците на френския клуб Льо Ман

Тибо Куртоа стана партньор с Новак Джокович, Фелипе Маса и Кевин Магнусен - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Реал Мадрид - Тибо Куртоа изненадващо разшири професионалния си хоризонт, като се впусна в амбициозно бизнес начинание далеч от футболната врата. Белгийската звезда стана част от собствениците на френския клуб Льо Ман, присъединявайки се към инвестиционната компания NxtPlay Capital, която държи миноритарен дял в отбора.

Основният контрол върху клуба се осъществява от бразилския фонд OutField, който залага на дългосрочно развитие и стабилност. Льо Ман – клуб с традиции и амбиции, в момента се намира в челните редици на Лига 2, като се бори за промоция в елитната Лига 1.

Тимът впечатлява с изключителна серия от 20 поредни мача без поражение през настоящия сезон, което допълнително повишава интереса към проекта.

Любопитен факт е, че Льо Ман се превръща в притегателна точка за световни спортни величия. Още през миналото лято Новак Джокович, един от най-успешните тенисисти в историята, стана сред първите известни инвеститори в клуба. Към него се присъединиха и имената на Фелипе Маса и Кевин Магнусен – двама пилоти от Формула 1, които имат специална връзка с града, прочут с легендарното състезание „24 часа на Льо Ман“.

Тенденцията футболни звезди да инвестират в клубове набира скорост и сред играчите на Реал Мадрид. През септември 2024 г. Килиан Мбапе придоби френския Каен чрез своята компания Interconnected Ventures, като сделката се оценява на около 15 милиона евро. Само няколко месеца по-късно, през февруари 2025 г., Винисиус Жуниор оглави консорциум, който закупи между 70 и 80% от португалския Алверка за приблизително 10 милиона евро.


