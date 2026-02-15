Новини
Щабът на Ювентус атакува яростно съдията на мача с Интер в тунела на стадиона (ВИДЕО)

Щабът на Ювентус атакува яростно съдията на мача с Интер в тунела на стадиона (ВИДЕО)

15 Февруари, 2026 11:50 437 0

Скандални сцени на почивката в дербито с “нерадзурите”

Щабът на Ювентус атакува яростно съдията на мача с Интер в тунела на стадиона (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Напрежението в дербито между Интер и Ювентус (3:2) ескалира сериозно още на почивката, когато ръководството на „бианконерите“ избухна срещу съдията Ла Пена. „Не съществува, не съществува“, крещял на няколко пъти директорът по футболна стратегия на Ювентус Джорджо Киелини, визирайки втория жълт картон на Пиер Калюлю за предполагаемо нарушение срещу Алесандро Бастони.

Според хората от Ювентус нарушението е било несъществуващо, а решението крайно спорно. Видео от случилото се при прибирането на двата отбора към съблекалните на „Сан Сиро“ бързо обиколи социалните мрежи и показа гнева на цялото ръководство на торинския клуб. Сред най-емоционалните бил и изпълнителният директор Дамиен Комоли.

На стълбите към съблекалните Лучано Спалети, придружаван от тийм мениджъра Матео Фабрис и вратаря Матия Перин, влязъл в разгорещен разговор с Ла Пена. В този момент отзад връхлетял Комоли, който започнал да отправя остри реплики към съдията.

Ситуацията станала толкова напрегната, че Спалети бил принуден физически да го отдръпне и да го върне към съблекалнята с помощта на Фабрис и Перин. Малко по-късно, по-спокойно, но също толкова категорично, се намесил и Киелини. „Не може да се направи такова нещо. Не съществува, не съществува, не съществува в този свят“, повтарял той, жестикулирайки бурно, преди също да бъде отведен към тунела.

Съдията Ла Пена останал невъзмутим и само му посочил да се отдалечи. Скандалните сцени допълнително нажежиха атмосферата в и без това взривоопасното Дерби д’Италия.


Италия
