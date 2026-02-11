Новини
Исторически пробив за Христо Илиев: Нов национален рекорд на 60 метра в зала

11 Февруари, 2026 21:33

Пламена Миткова подобри личния си рекорд за сезона

Снимка: БФ Лека атлетика
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Христо Илиев вписа името си със златни букви в родната лека атлетика, след като постави нов национален рекорд на 60 метра в зала. По време на престижния международен турнир в Белград, сръбската столица, Илиев спря хронометъра на впечатляващите 6.54 секунди – резултат, който не само подобри досегашното върхово постижение, но и разби 46-годишната бариера, поставена от легендарния Петър Петров през далечната 1978 година в София.

Този успех осигури на Илиев и квота за участие на Световното първенство в зала, което ще се проведе през март в полския град Торун.

Българският спринтьор демонстрира отлична форма и амбиция, превръщайки се в един от фаворитите за предстоящия шампионат.

В същата дисциплина Никола Караманолов също защити българските цветове, но с време от 6.72 секунди остана пети в своята серия и не успя да се класира за следващия етап.

При дамите, Пламена Миткова – избрана за най-добра атлетка на България, също блесна на състезанието в Белград. Тя подобри личния си рекорд за сезона, скачайки 6.44 метра, което ѝ отреди четвъртото място в крайното класиране. Победителка стана сръбската звезда Милица Гардашевич, която триумфира с резултат от 6.61 метра.


