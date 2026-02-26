Безпрецедентен скандал разтърси футбола: снимали състезателки голи под душа години наред

Футболният свят в Австрия и Швейцария е разтърсен от безпрецедентен скандал. Бивш елитен швейцарски съдия и функционер на австрийския клуб Алтах е осъден за тайно заснемане на футболистки в съблекалнята и под душа - престъпление, което се е случвало години наред.

Според швейцарския вестник Blick, присъдата е условна и глоба в размер 1150 евро – решение, което предизвика възмущение.

Швейцарската футболистка Елени Ритман, която по това време играе за клуба, проговори публично.

"Представете си само - отивате в съблекалнята след тренировка, искате да се изкъпете, а после разбирате, че сте били снимани през цялото време“, споделя Ритман в социалните мрежи.

След като напусна Алтах преди скандалът да избухне, тя призна, че в новия си клуб във Франция веднага проверила всяко кътче на съблекалнята за скрити камери.

"Останах безмълвна. Жертвите често биват съветвани да мълчат и това беше случаят с мен. Но вече не искам да мълча", каза още Елени.