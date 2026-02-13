Новини
Спорт »
Световен футбол »
Сестрите на Бекъм може да се окажат ключови за разрешаването на семейния скандал

Сестрите на Бекъм може да се окажат ключови за разрешаването на семейния скандал

13 Февруари, 2026 16:45 647 3

  • джоан-
  • лин-
  • дейвид бекъм-
  • футбол-
  • сестри-
  • скандал-
  • семейство-
  • бруклин бекъм

Разривът избухна, след като синът на футболиста, Бруклин, публикува остро изявление в Инстаграм, обвинявайки майка си Виктория, че е „отвлякла“ първия му сватбен танц с Никола Пелц през 2022 година

Сестрите на Бекъм може да се окажат ключови за разрешаването на семейния скандал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Скандалът в семейство Бекъм продължава да вълнува обществеността, като сестрите на Дейвид - Джоан и Лин, може да се окажат ключови за разрешаването му.

Разривът избухна, след като синът на футболиста, Бруклин, публикува остро изявление в Инстаграм, обвинявайки майка си Виктория, че е „отвлякла“ първия му сватбен танц с Никола Пелц през 2022 година.

Помирение между Бруклин и родителите му не се задава скоро. Според източник, Никола Пелц е запазила лелите на Бруклин в социалните си мрежи, за разлика от родителите му и братята му, които са изтрити. Дейвид и Виктория са силно разстроени.

Бруклин поддържа контакт с бабите и дядовците си, но с родителите си комуникира само чрез адвокати.

Бруклин, който наскоро показа, че е покрил татуировките си, посветени на родителите си (запазвайки тези на братята си), подробно описа инцидента на сватбата. Той твърди, че майка му го е унижила пред 500 гости, танцувайки "много неподходящо".

Младият Бекъм също така заяви, че съпругата му Никола е била "постоянно неуважавана" от семейството, а майка му многократно е канила бивши негови приятелки в живота им.

Бруклин твърди, че семейството му цени "марката Бекъм" и публичността преди всичко, а той самият се е чувствал контролиран през целия си живот. Откакто се е дистанцирал, тревожността му е изчезнала.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ей,Ковачев?

    1 0 Отговор
    Я ми върни първият коментар, боклук

    17:14 13.02.2026

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Бащата на булката Никол всеки месец и дава по 1 милион евро да има да си харчи.Дреме и на катерицата за Бекъмите и родата.

    17:37 13.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове