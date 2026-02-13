Сестрите на Бекъм може да се окажат ключови за разрешаването на семейния скандал

Скандалът в семейство Бекъм продължава да вълнува обществеността, като сестрите на Дейвид - Джоан и Лин, може да се окажат ключови за разрешаването му.

Разривът избухна, след като синът на футболиста, Бруклин, публикува остро изявление в Инстаграм, обвинявайки майка си Виктория, че е „отвлякла“ първия му сватбен танц с Никола Пелц през 2022 година.

Помирение между Бруклин и родителите му не се задава скоро. Според източник, Никола Пелц е запазила лелите на Бруклин в социалните си мрежи, за разлика от родителите му и братята му, които са изтрити. Дейвид и Виктория са силно разстроени.

Бруклин поддържа контакт с бабите и дядовците си, но с родителите си комуникира само чрез адвокати.

Бруклин, който наскоро показа, че е покрил татуировките си, посветени на родителите си (запазвайки тези на братята си), подробно описа инцидента на сватбата. Той твърди, че майка му го е унижила пред 500 гости, танцувайки "много неподходящо".

Младият Бекъм също така заяви, че съпругата му Никола е била "постоянно неуважавана" от семейството, а майка му многократно е канила бивши негови приятелки в живота им.

Бруклин твърди, че семейството му цени "марката Бекъм" и публичността преди всичко, а той самият се е чувствал контролиран през целия си живот. Откакто се е дистанцирал, тревожността му е изчезнала.