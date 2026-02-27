ЦСКА 1948 надделя над Славия с категорична победа

В поредния сблъсък от 23-ия кръг на Първа лига, Славия отстъпи с 0:2 на собствения си стадион „Александър Шаламанов“ срещу амбициозния тим на ЦСКА 1948. Домакините не успяха да намерят верния ритъм и да се противопоставят на добре организираните гости, които демонстрираха класа и хладнокръвие.

Още в 10-ата минута Давид Малембана неволно прати топката в собствената си врата, което даде ранен аванс на „червените“. Това попадение обърка плановете на „белите“ и внесе допълнително напрежение в редиците им.

В 33-ата минута Мамаду Диало удвои преднината на ЦСКА 1948 след прецизен пас от Елиаш Франко, с което на практика реши изхода на двубоя още преди почивката.

След този успех ЦСКА 1948 се изкачи на второто място във временното класиране с актив от 43 точки – колкото има и шампионът Лудогорец. Славия, от своя страна, остава на осмата позиция с 28 точки и ще трябва да търси нови възможности за изкачване в следващите кръгове.