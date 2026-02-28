Интер вади 20 млн. евро за 17-годишния Костов

Интер е сред клубовете, които следят отблизо новия диамант на сръбския футбол – 17-годишния Василие Костов от Цървена звезда, съобщава “Sport Mediaset”.

Офанзивният халф вече има близо 2000 минути с първия отбор във всички турнири, като се отличава с впечатляваща продукция – двуцифрен брой голове и няколко ключови асистенции, включително попадения в Европа. За играч на неговата възраст това е повече от показателно.

От ръководството на сръбския гранд потвърдиха, че вече има получена оферта от 20 милиона евро, без да разкриват кой стои зад нея. Според местните медии именно Интер е сред най-настоятелните кандидати.

Спортният директор на клуба дори направи сериозно сравнение, определяйки Костов като най-големия талант в Белград „от времето на Деян Станкович“. Очакванията са, че следващият му трансфер може да се превърне в рекорден за сръбския футбол.

Инвестиция от подобен мащаб за 17-годишен играч би била стратегически ход, но в Интер все по-ясно се залага на млади футболисти с висок потенциал. Дали Костов ще бъде привлечен веднага за първия състав или ще премине през етап на адаптация, предстои да се разбере.