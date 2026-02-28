Новини
Спорт »
Световен футбол »
Интер вади 20 млн. евро за 17-годишния Костов

28 Февруари, 2026 19:51 1 032 2

  • интер-
  • сръбския футбол-
  • василие костов -
  • цървена звезда

17-годишният плеймейкър на Цървена звезда впечатлява с голове и асистенции, а от Белград признават за сериозна оферта

Интер вади 20 млн. евро за 17-годишния Костов - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Интер е сред клубовете, които следят отблизо новия диамант на сръбския футбол – 17-годишния Василие Костов от Цървена звезда, съобщава “Sport Mediaset”.

Офанзивният халф вече има близо 2000 минути с първия отбор във всички турнири, като се отличава с впечатляваща продукция – двуцифрен брой голове и няколко ключови асистенции, включително попадения в Европа. За играч на неговата възраст това е повече от показателно.

От ръководството на сръбския гранд потвърдиха, че вече има получена оферта от 20 милиона евро, без да разкриват кой стои зад нея. Според местните медии именно Интер е сред най-настоятелните кандидати.

Спортният директор на клуба дори направи сериозно сравнение, определяйки Костов като най-големия талант в Белград „от времето на Деян Станкович“. Очакванията са, че следващият му трансфер може да се превърне в рекорден за сръбския футбол.

Инвестиция от подобен мащаб за 17-годишен играч би била стратегически ход, но в Интер все по-ясно се залага на млади футболисти с висок потенциал. Дали Костов ще бъде привлечен веднага за първия състав или ще премине през етап на адаптация, предстои да се разбере.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сееш и прибираш реколта

    2 0 Отговор
    Колко сърби играят в отбора!? Ама грандовете в БГ са на по-високо ниво.Купуват ше бе ци,като йоловски,на килограм...

    20:11 28.02.2026

  • 2 Жалката истина

    1 0 Отговор
    За хърватски футболисти редовно четем и слушаме , сега и сърбите продават младежи за умопомрачителни суми. Вчера прочетох за продаден български футболист в Казахстан, за 2 пакетчета дъвки. Едните са 6 милиона и нещо и не са даже в никакви евро-мевро съюзи а другите са малко под 4 милиона. Там не можеш да чуеш оправдания, просто се работи. Тук все някой на някого нещо му е виновен, някой нещо е направил не какво трябва и тн итн. До кога бе , аланкоолу ? А какво да кажем за словенците ? 2 милиона народ имат и футбол и баскетбол,както и хандбал, а да не говорим за зимни спортове. Проблема е другаде , само няма кой да извика Царят е гол

    20:41 28.02.2026

