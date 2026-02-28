Райо Валекано сложи край на победния марш на Атлетик Билбао в Ла Лига

Райо Валекано успя да спре устрема на Атлетик Билбао, като двата отбора си поделиха точките след драматично равенство 1:1 пред 13 512 ентусиазирани фенове в мач от 26-ия кръг на испанската Ла Лига, игран на стадион "Вайехас".

Домакините излязоха напред в резултата в 35-ата минута, когато Хорхе де Фрутос се възползва от отлична възможност и разпечата вратата на баските.

Атлетик Билбао обаче не се предаде и само две минути след почивката Иняки Уилямс възстанови равенството, след като получи прецизен пас от Алекс Беренгер.

Този резултат сложи точка на победната серия на гостите от Билбао, които до момента се радваха на поредица от успехи в първенството.

След ремито Райо Валекано вече разполага с 27 точки и заема 14-ото място във временното класиране, докато Атлетик Билбао се нарежда осми с актив от 35 точки.