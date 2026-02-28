Новини
Спорт »
Световен футбол »
Райо Валекано сложи край на победния марш на Атлетик Билбао в Ла Лига

Райо Валекано сложи край на победния марш на Атлетик Билбао в Ла Лига

28 Февруари, 2026 18:12 447 0

  • райо валекано-
  • атлетик билбао-
  • ла лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • класиране-
  • испанско първенство-
  • спортни новини

Мачът завърши наравно

Райо Валекано сложи край на победния марш на Атлетик Билбао в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Райо Валекано успя да спре устрема на Атлетик Билбао, като двата отбора си поделиха точките след драматично равенство 1:1 пред 13 512 ентусиазирани фенове в мач от 26-ия кръг на испанската Ла Лига, игран на стадион "Вайехас".

Домакините излязоха напред в резултата в 35-ата минута, когато Хорхе де Фрутос се възползва от отлична възможност и разпечата вратата на баските.

Атлетик Билбао обаче не се предаде и само две минути след почивката Иняки Уилямс възстанови равенството, след като получи прецизен пас от Алекс Беренгер.

Този резултат сложи точка на победната серия на гостите от Билбао, които до момента се радваха на поредица от успехи в първенството.

След ремито Райо Валекано вече разполага с 27 точки и заема 14-ото място във временното класиране, докато Атлетик Билбао се нарежда осми с актив от 35 точки.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове