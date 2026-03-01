Новини
Киърън Трипиър засечен в компанията на еротичен модел от Нюкасъл

1 Март, 2026 23:15 2 335 9

  • нюкасъл-
  • киърън трипиър -
  • келани уебстър-
  • еротичен модел

Срещата между двамата се състоя в изисканото заведение Babucho

Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Защитникът на Нюкасъл Юнайтед Киърън Трипиър бе уловен в компанията на 21-годишната Келани Уебстър – популярна фигура в света на еротичните модели. Срещата между двамата се състоя в изисканото заведение Babucho, разположено в преобразена църква в сърцето на Нюкасъл. Очевидци разказват, че вечерта е преминала в приятелска атмосфера, а Трипиър не пропуснал да демонстрира джентълменско поведение.

След като дъждът и студът изненадали компанията при излизане от ресторанта, 35-годишният футболист галантно подал своето бежово яке на младата дама, за да я предпази от студа. Келани Уебстър, която се радва на широка популярност в платформа за съдържание за възрастни, често се представя пред феновете си като „татуираното миньонче“. Освен онлайн изявите си, тя работи и в престижен нощен клуб в града, където привлича вниманието с харизма и чар.


Любовният живот на Киърън Трипиър не за първи път попада под лупата на медиите. През май 2024 г. бракът му с Шарлот бе разтърсен от скандал, след като в интернет се появиха видеа, на които футболистът се забавлява с друга жена в караоке бар.

Дали тази вечеря е просто приятелска среща или началото на нова връзка – времето ще покаже. Едно е сигурно: Киърън Трипиър отново се оказа в центъра на вниманието.



Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 6 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    5 0 Отговор
    Няма ли някое видео "с консумация" на миньончето?

    00:21 02.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Алооо

    7 0 Отговор
    Оправете първо родовете,демек кой кой е бе!

    Коментиран от #5

    01:01 02.03.2026

  • 4 Чичак

    1 2 Отговор
    Щъ иъ скъсам от лизанье!

    01:07 02.03.2026

  • 5 Главен редактор

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Алооо":

    Еротичният модел е бе футболиста. Мислех, че е станало ясно.

    01:27 02.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

