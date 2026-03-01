Киърън Трипиър засечен в компанията на еротичен модел от Нюкасъл

Защитникът на Нюкасъл Юнайтед Киърън Трипиър бе уловен в компанията на 21-годишната Келани Уебстър – популярна фигура в света на еротичните модели. Срещата между двамата се състоя в изисканото заведение Babucho, разположено в преобразена църква в сърцето на Нюкасъл. Очевидци разказват, че вечерта е преминала в приятелска атмосфера, а Трипиър не пропуснал да демонстрира джентълменско поведение.

След като дъждът и студът изненадали компанията при излизане от ресторанта, 35-годишният футболист галантно подал своето бежово яке на младата дама, за да я предпази от студа. Келани Уебстър, която се радва на широка популярност в платформа за съдържание за възрастни, често се представя пред феновете си като „татуираното миньонче“. Освен онлайн изявите си, тя работи и в престижен нощен клуб в града, където привлича вниманието с харизма и чар.

Любовният живот на Киърън Трипиър не за първи път попада под лупата на медиите. През май 2024 г. бракът му с Шарлот бе разтърсен от скандал, след като в интернет се появиха видеа, на които футболистът се забавлява с друга жена в караоке бар.

Дали тази вечеря е просто приятелска среща или началото на нова връзка – времето ще покаже. Едно е сигурно: Киърън Трипиър отново се оказа в центъра на вниманието.