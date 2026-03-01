Голов спектакъл на "Олимпико" между Рома и Ювентус

Рома и Ювентус изиграха истински трилър, завършил при резултат 3:3 на "Стадио Олимпико", в рамките на 27-ия кръг на Серия "А". Двата гранда на италианския футбол предложиха на феновете си истинско шоу, изпълнено с обрати, красиви голове и напрежение до последния съдийски сигнал.

Домакините от Рим първи намериха път към мрежата – в 39-ата минута Уесли даде преднина на "вълците" и постави началото на головата фиеста.

Само две минути след почивката Франсиско Консейсао възстанови равенството за "Старата госпожа", връщайки интригата в дербито.

Рома обаче не се отказа и в рамките на десет минути Еван Н’Дика и Дониел Мален разтърсиха защитата на Юве, изстрелвайки "джалоросите" напред с два гола.

Гостите от Торино не се предадоха – Жереми Бога намали изоставането в 78-ата минута, а в добавеното време Федерико Гати донесе точката за Ювентус с хладнокръвен завършек.

След този зрелищен двубой Рома остава на четвъртата позиция в класирането с 51 точки, докато Ювентус заема шесто място с 47 пункта.







