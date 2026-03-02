Крисчън Бейл възхити с вида си на премиерата на "Булката!" (СНИМКА)

Британският актьор Крисчън Бейл присъства на премиерата на филма си „Булката!“, в който играе главната роля, и предизвика онлайн възхищение. Снимки и коментари се появиха на уебсайта на Daily Mail.
52-годишният актьор се появи с 55-годишната си съпруга, бившия модел Сандра Блажич. Звездата от „Черният рицар“ се появи пред камерите в черен костюм, риза и лачени обувки. Съпругата му, от своя страна, позира в прилепнала рокля с дълбоко деколте и обувки на висок ток с остър връх.
Читателите похвалиха външния вид на Бейл в секцията за коментари: „Той е толкова красив!“, „Това е нечувано в Холивуд – силен брак и съпруг с толкова естествено елегантен външен вид“, „Той е прекрасен!“, „Става само по-добър с възрастта. Крисчън е бомба“ и „Изглежда страхотно тук!“.
