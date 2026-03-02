Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Любопитно »
Крисчън Бейл възхити с вида си на премиерата на "Булката!" (СНИМКА)

Крисчън Бейл възхити с вида си на премиерата на "Булката!" (СНИМКА)

2 Март, 2026 09:17 797 6

  • крисчън бейл-
  • премиера-
  • булката-
  • сандра блажич

Актьорът се появи пред камерите в черен костюм, риза и лачени обувки

Крисчън Бейл възхити с вида си на премиерата на "Булката!" (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британският актьор Крисчън Бейл присъства на премиерата на филма си „Булката!“, в който играе главната роля, и предизвика онлайн възхищение. Снимки и коментари се появиха на уебсайта на Daily Mail.

52-годишният актьор се появи с 55-годишната си съпруга, бившия модел Сандра Блажич. Звездата от „Черният рицар“ се появи пред камерите в черен костюм, риза и лачени обувки. Съпругата му, от своя страна, позира в прилепнала рокля с дълбоко деколте и обувки на висок ток с остър връх.

Читателите похвалиха външния вид на Бейл в секцията за коментари: „Той е толкова красив!“, „Това е нечувано в Холивуд – силен брак и съпруг с толкова естествено елегантен външен вид“, „Той е прекрасен!“, „Става само по-добър с възрастта. Крисчън е бомба“ и „Изглежда страхотно тук!“.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рамбо

    3 0 Отговор
    Тия може само един на друг да се възхищават. Холивуд се състои от 20 посредствени актьора, които присъстват във всеки филм, които в последните десетина години са абсолютна тъпня!

    09:19 02.03.2026

  • 2 честен ционист

    1 5 Отговор
    Тотално е заприличал на Димо Алексиев, който това лято ще снима новия Терминатор Белене в Плевенска област.

    09:21 02.03.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Чета възхищенията за външния вид на актьора и се питам, за един и същ филм говорим. Крисчън Бейл играе роля на същество тип " Франкенщайн", пък бил много красив. Трудно го разпознаваш дори.

    09:26 02.03.2026

  • 4 гръндж

    0 0 Отговор
    премиерата на "Ергенът!"

    09:28 02.03.2026

  • 5 Жайме

    0 0 Отговор
    Тази мадама с черната,прозрачна рокля също е много хубава. Виждат й се Ц.

    09:33 02.03.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Ама той ли е булката... хммм... добре се справя...

    09:35 02.03.2026