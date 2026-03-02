Новини
Разбиха канал за фалшиви документи и евробанкноти в София

2 Март, 2026 11:59 1 168 16

Двама са задържани

Разбиха канал за фалшиви документи и евробанкноти в София - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Двама мъже на 68 и 75 години са задържани на 28 февруари при специализирана операция за изготвяне и разпространение на неистински официални документи. Това съобщиха директорът на СДВР Любомир Николов и говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

По данни на полицията при претърсвания на два адреса са открити множество доказателства – заготовки за фалшиви лични карти и задгранични паспорти, холограмни стикери, както и материали, за които се предполага, че са предназначени за изработване на неистински парични знаци, по-конкретно еврови банкноти с номинал 20 и 100 евро.

Разследващите са иззели и флаш памети, за които се предполага, че съдържат предпечатни файлове за изготвяне както на фалшиви банкноти, така и на дипломи, нотариални актове и други документи. „Служителите от отдел „Икономическа полиция“ предотвратиха едно доста тежко криминално престъпление“, заяви директорът на СДВР. По думите му изработените документи са с много високо качество и биха могли да заблудят дори неподготвени полицейски служители извън България.

Оперативната информация е постъпила, след като фалшиви документи са били засечени при представяне пред държавни органи. Двамата мъже са добре познати на органите на реда и са били задържани и преди за сходни престъпления. Имат богато криминално минало, като единият е осъждан.

Говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев уточни, че двамата са привлечени като обвиняеми за престъпно сдружаване. Макар да имат множество криминални регистрации, към момента те се водят реабилитирани, тъй като са изтекли законовите срокове.

С оглед на обществената опасност и вероятността единият от обвиняемите да извърши ново престъпление, той е задържан за срок до 72 часа. По-възрастният е освободен срещу парична гаранция.

Във връзка с напрежението в Близкия изток от полицията посочиха, че институциите работят в активно взаимодействие. Засилено е полицейското присъствие около обекти, свързани с израелско и американско присъствие, както и в района на летищата.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Украинците

    6 3 Отговор
    бяха майстори на фалшивите тескерета и дипломи.

    Коментиран от #4

    12:01 02.03.2026

  • 2 Колко броя

    9 3 Отговор
    Ушев са част от схемата?

    12:09 02.03.2026

  • 3 То нещо

    7 1 Отговор
    истинско остана ли ? Цялата държава е менте.

    12:11 02.03.2026

  • 4 Така е

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Украинците":

    Доста са иновативни. Доказва се тезата, че те са били мотора на развитието на СССР, заедно с Прибалтийските Републики. Ако не бяха те, yшaнkите още щяха да са в 18-ти век.

    12:16 02.03.2026

  • 5 9689

    1 1 Отговор
    Калпазаните се разработиха.

    12:22 02.03.2026

  • 6 Хаха

    2 0 Отговор
    Тези са пенсионери пазачи на склада работят за 500 юро на месец.Падението на държавата е във възход

    12:30 02.03.2026

  • 7 Някой

    1 2 Отговор
    "Двама мъже на 68 и 75 години са задържани при специализирана операция за изготвяне и разпространение на неистински официални документи. И матириали за изготвяне както на фалшиви банкноти, така и на дипломи, нотариални актове и други документи."

    България ще се оправи, когато измрат нашите поколения родени преди 1990 г.израстнали и възпитавани при комунистите/Тодор Живков/. Мутрите на 1990-те години бяха именно обучаваните от комунистите олимпийските надежди. Същото важи и за политици като Сергей Станишев, Бойко Борисов, Цецка Цачева, Цветан Цветанов, Йордан Цонев, Биков, Дончев ... Като измрем поколенията родени под съветско робство, България ще се оправи.
    Добре е, че идват нови поколения и дела на старите увредени червени поколения намалява. Родените деца на демокрацията през 1990 г вече са 36 годишни зрели хора. Това са над едно поколение поколение имащи право на глас, които са неуредени от комунистическа демагогия.

    12:34 02.03.2026

  • 8 От 20 години ги следят

    3 0 Отговор
    Браво петроханци.Хванахте двама старци дето не си помнят егенето

    12:35 02.03.2026

  • 9 Шогун

    1 0 Отговор
    Двама мъже на 68 и 75 години“

    Тук спрях да чета😂😂 вече няма да са пенсионери а ОПГ😂😂 до къде ги докарахме завалийките🥹

    12:36 02.03.2026

  • 10 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    И ДА ПРОВЕРЯТ ВСИЧКИ МАНГАЛТАКСИДЖИИ! ДО ЕДИН СА ФАЛШИВИ!

    12:38 02.03.2026

  • 11 Станали

    1 0 Отговор
    милионери , сега разкрити !

    12:38 02.03.2026

  • 12 Някой

    1 0 Отговор
    Двама мъже на 68 и 75 години закоравели престъпници, чак сега ги хваща държовата. Кокво е правила до сега прокуратурата и полицията, та тези двама престъпници, толкова години да са свобода и да правят престъпления?

    12:40 02.03.2026

  • 13 ДРТ ПРЧ

    2 0 Отговор
    ПРЕКАЛЕНО МНОГО ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ. НАПИШЕТЕ КОЛКО ПАРИ И КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НАМЕРЕНИ. ОСТАНАЛОТО Е ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, КАТО Е ВЪЗМОЖНО ДА НАСТЪПИ ОТКАЗ ОТ ИЗВЪРШВАНЕ- ЧЛ.18 АЛ.3 ОТ НК

    12:47 02.03.2026

  • 14 Никой

    1 0 Отговор
    Това - 95 годишният пак се е измъкнал.

    Вие - нормални ли сте - това са подставени лица.

    12:51 02.03.2026

  • 15 Опааа

    2 0 Отговор
    😆 Единият задържан за 72ч.,а другия пуснат срещу 💶😆 Сериозно ли? Защо изобщо ги прибират?

    12:52 02.03.2026

  • 16 Лена

    1 1 Отговор
    Активисти на ппдб

    12:58 02.03.2026