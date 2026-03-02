Меси се развихри с два гола при зрелищен обрат на Интер Маями (ВИДЕО)

Интер Маями записа първия си успех от началото на кампанията в МЛС, след като осъществи впечатляващ обрат и спечели с 4:2 при визитата си на Орландо Сити, въпреки че изоставаше с два гола. Както се очакваше, ключова фигура за победата на гостите бе осемкратният носител на „Златната топка“ Лионел Меси, който се отчете с две попадения и поведе тима си към трите точки.

Домакините откриха резултата в 18-ата минута чрез Марко Пашалич, който порази целта с красив удар от дъгата на наказателното поле. Само шест минути по-късно Мартин Охеда удвои аванса на Орландо, реализирайки технично с външен фалц за 2:0.

ZURDAZO del 10 para el empate! Vamossss 👏💫 pic.twitter.com/snPAzqwkbU

След почивката Интер Маями реагира и в 49-ата минута върна едно попадение – Теласко Сеговия изведе Матео Силвети, а той с далечен шут не остави шансове на вратаря. Осем минути по-късно гостите стигнаха до изравняване, след като добре разиграна атака завърши с хладнокръвно изпълнение на Лео Меси за 2:2.

Решаващият момент настъпи в 85-ата минута, когато Сеговия, вече с две асистенции на сметката си, се разписа след едно докосване и наказа неточно изчистване в защитата на Орландо.

В добавеното време аржентинската суперзвезда оформи крайния резултат, реализирайки директно от пряк свободен удар, отсъден за нарушение срещу самия него. При ситуацията Колин Гуске получи втори жълт картон и бе изтонен от игра за два жълти картона.

Dos veces MESSI 🔥⚽️ pic.twitter.com/Cu1x2fi2qH

По този начин Интер Маями, който е актуалният шампион в МЛС, се отърси от изненадващата загуба в първия кръг на новия сезон от ФК Лос Анджелис, а в следващия кръг ще гостува на ДиСи Юнайтед. Орландо пък допусна второ поражение и все още няма точков актив на сметката си.