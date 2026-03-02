Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
ЦСКА глобява една от звездите си

ЦСКА глобява една от звездите си

2 Март, 2026 11:00 497 1

  • цска-
  • христо янев-
  • джеймс ето’о-
  • футбол

Не можем да се съобразяваме с кой на какво е ядосан

ЦСКА глобява една от звездите си - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира реакцията на Джеймс Ето’о при смяната на камерунеца по време на мача със Септември, загубен от „червените“ с 0:2. Припомняме, че халфът беше бесен след смяната си и дълго буйства след нея. Наложи се той да бъде усмиряван от съотборника си Мохамед Брахими, а след това и от самия Христо Янев.

„Реакцията на Eтo’o? Най-вероятно към него, към мен, към резултата и към много неща. Но не можем да се съобразяваме с кой на какво е ядосан. Всички работим за ЦСКА и трябва да разберем какви са ни приоритетите – клубът да се развива и да побеждава“, коментира Янев.

Най-вероятно ръководството на ЦСКА ще глоби Джеймс Eтo’o за поведението му по време на мача със Септември, пише „Мач Телеграф“. За подобно избухване има фиксирани санкции в клубния правилник.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОнЯ

    1 1 Отговор
    Ефекта на глобалното затопляне....

    11:00 02.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове