ЦСКА глобява една от звездите си

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев коментира реакцията на Джеймс Ето’о при смяната на камерунеца по време на мача със Септември, загубен от „червените“ с 0:2. Припомняме, че халфът беше бесен след смяната си и дълго буйства след нея. Наложи се той да бъде усмиряван от съотборника си Мохамед Брахими, а след това и от самия Христо Янев.

„Реакцията на Eтo’o? Най-вероятно към него, към мен, към резултата и към много неща. Но не можем да се съобразяваме с кой на какво е ядосан. Всички работим за ЦСКА и трябва да разберем какви са ни приоритетите – клубът да се развива и да побеждава“, коментира Янев.

Най-вероятно ръководството на ЦСКА ще глоби Джеймс Eтo’o за поведението му по време на мача със Септември, пише „Мач Телеграф“. За подобно избухване има фиксирани санкции в клубния правилник.