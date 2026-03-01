Новини
Юношеският национален отбор на България до 19 години с нова победа над Северна Македония

1 Март, 2026 16:57 568 0

  • национален отбор -
  • българия-
  • северна македония-
  • футбол

Точни бяха Радостин Стоилов и Венислав Михайлов

Юношеският национален отбор на България до 19 години с нова победа над Северна Македония - 1
Снимка: БФС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Юношеският национален отбор на България до 19 години постигна втора поредна победа над връстниците си от Северна Македония. След успеха с 2:1 като гост в Струмица, подопечните на селекционера Атанас Рибарски се наложиха с 2:0 и при домакинството си на стадион „Цар Самуил“ в Петрич.

За „лъвчетата“ се разписаха Радостин Стоилов в 8-ата минута от дузпа и Венислав Михайлов в 35-ата минута. В 52-ата минута Боян Велков от гостите получи втори жълт и съответно червен картон, но българският щаб в знак на феърплей позволи на съперника да пусне нов състезател в игра, така че двата тима да продължат с по 11 състезателя.

Селекционерът Атанас Рибарски използва двата двубоя със Северна Македония, за да даде шанс на различни състезатели и да тества игрови варианти, а контролите бяха част от подготовката на състава за предстоящите европейски квалификации.

Стартов състав България U19:

1. Огнян Владимиров (К) (В), 2. Борислав Стоичков, 3. Алекс Тунчев, 4. Радослав Палазов, 8. Радостин Стоилов, 9. Димитър Мрънков, 10. Венислав Михайлов, 11. Кристиан Михайлов, 13. Никола Генчев, 17. Стефан Крумов, 20. Иво Мотев

Резерви: 12. Преслав Стоянов. 6. Теодор Горов, 14. Мартин Пейчев, 16. Емануил Няголов, 7. Емилиян Гогев, 18. Георги Ангелов, 19. Рикардо Фернандеш, 21. Димитър Кичуков, 22. Калоян Пулев, 5. Даниел Кирилов


