Франция изрази готовност да защити страните от Залива и Йордания

2 Март, 2026 11:54 886 33

Жан-Ноел Баро подчерта солидарността на Париж с държавите, станали мишени на ирански удари

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Жан-Ноел Баро, френският външен министър, заяви, че Франция е „готова да участва“ в отбраната на страните от Залива и Йордания, които са били атакувани от Иранската революционна гвардия. Това ще се случи „в съответствие със споразуменията с партньорите на Париж и принципа на колективната самоотбрана“, цитирано от Франс прес, предава БТА.

Министър Баро подчерта, че Франция изразява пълната си подкрепа и солидарност към приятелските страни, които са били цел на ракетни и дронови удари и въвлечени във война, която не са избрали. Сред тях той посочи: Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Йордания.

„Франция е готова да участва в тяхната отбрана“, подчерта той по време на пресконференцията.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Георги

    25 0 Отговор
    Франция пък от кога се впечатлява, защо се покри за Газа?

    11:57 02.03.2026

  • 2 ЕСсср-то

    28 1 Отговор
    го чакат голям глад и мизерия с унищожени икономики, хиперифлация на леврото и сух режим за горива.

    Коментиран от #9

    11:58 02.03.2026

  • 3 Европеец

    22 0 Отговор
    Честито на европейците...... Пари за Украйна..... Сега и пари за франсетата да защитават богатите монархии от залива.... Да видим какво ще стане с цената на бензина..... Но няма информация заради еврейската военна цензура за пораженията в в Израел, някой ако има нека да сподели..... Предполагам че персите и тоя път се представят подобаващо....

    Коментиран от #19, #21

    11:58 02.03.2026

  • 4 Пич

    16 2 Отговор
    Спомих си едно детско от когато бях малък, в което единият персонаж се наричаше, Капитан - Падна ли ми! В сегашната ситуация, Русия без нищо да прави, се превръща в Капитан - Падна ли ми !!! И ако Урсулианците имат и капка останал мозък, трябва да навият килимчета в ръка, и да тичат при Путин за да удрят главите в молитва! За успокоение на паветниците, не влагам идеология, а само здрав разум !!! Защото всеки ден забавяне ще превърне чудовищната криза която предстои, в още по чудовищна !!!

    Коментиран от #15, #17

    11:58 02.03.2026

  • 5 Шопо

    25 0 Отговор
    Франция на себе си не може да помогне

    11:58 02.03.2026

  • 6 Атина Палада

    22 0 Отговор
    Освен да защитавате посолствата си ,които се палят от тези народи,друго не знам какво може да защитите...Американското посолство гори в Кувейт...Бегайте да го защитавате...

    11:58 02.03.2026

  • 7 ти да видиш

    24 0 Отговор
    Колкото тия cмотаняци успяха да помогнат на ykpoпите, толкова, ще помогнат и на аpабелите, но се бутат там?

    11:59 02.03.2026

  • 8 Френския ,, петел ,,

    19 2 Отговор
    не може да защити себе си и ходи постоянно бушониран скрит зад тъмни очила тръгнал да защитава някой си от персите.
    Да се замислят какви мерки да взимат тук в Европейския съюз и еврозоната защото ще ни се разкатаят портфейлите от предстоящото увеличение на цените на горивата. Какво ще стане с икономиката и без това сме много зле и го караме на популизъм

    Коментиран от #11

    12:00 02.03.2026

  • 9 Европеец

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "ЕСсср-то":

    Имаш предвид Европейския тоталитарен и колониален съюз..... Защото ЕСССР няма нищо общо с благоденствието и успехите на Великия Съветски съюз....

    Коментиран от #12

    12:00 02.03.2026

  • 10 Баламата

    11 0 Отговор
    Мисли си ,че ще намаже нещо.Засега няма как,целта буксува,освен,че петрола скочи с 10% ,ама Франция няма файда.Файда имат САЩ и СССРе

    12:01 02.03.2026

  • 11 Френският петел

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Френския ,, петел ,,":

    е проскубана кокошка

    12:01 02.03.2026

  • 12 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Европеец":

    Не ми се пишеше четвъртия урсуляшки райх, ама се сещате.

    12:03 02.03.2026

  • 13 СССРБарета

    13 1 Отговор
    Тая нощ американската база в Ербил Ирак, е излетяла във въздуха!!! Преди малко показаха нощни кадри на много мощна атака с дронове! Американската противовъздушна отбрана стреля на посоки! В крайна сметка дроновете удариха на няколко места и цялата база гори! В момента пей трябва да изглежда като фойерверк на Нова година 🤣🤣🤣🤣🤣 хвърчи заря във всички посоки!

    12:04 02.03.2026

  • 14 Уха

    11 0 Отговор
    Да се смееш ли да плачиш ли. Иран не са страхливият Вова. Петелите ще са е добре препечени като германците които броят чувалите

    12:04 02.03.2026

  • 15 Трудно ще те разберат

    13 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Те са облъчени от демокрация и Джен идеология.
    Хрупът зелена енергия и не се интересуват от спад на икономика и закриване на работни места.

    12:04 02.03.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    3 11 Отговор
    Скоро арабите и целия свят ще са против арабите. Бай Дончо е велик Президент.

    12:05 02.03.2026

  • 17 хаха 🤣

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    дядо Вовчик не го търси, така се е снишил и се е скрил, докато отмине бурята 🤣 че може и него да го отнесе 🤣

    Коментиран от #32

    12:07 02.03.2026

  • 18 000

    17 1 Отговор
    Франция е мюсюлманска. Една клечка и париж ще изгори. Европа се самоуби.

    Коментиран от #23

    12:10 02.03.2026

  • 19 Източна ромелия

    10 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    в тик ток каналите има много кадри с разрушения в цял Израел

    12:11 02.03.2026

  • 20 000

    8 1 Отговор
    Най-голямата нефтена рафинерия в саудитска арабия е в унищожена. Сащ се самоубиха току-що.

    12:12 02.03.2026

  • 21 Соваж бейби

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Европеец":

    Онези там са богати няма им плащаме войната като на украинци!Пък е възможно и в Европа да паднат пари от оръжие не само в Америка ,Франция се включва защото има засегнати и нейни бази по тези места.

    Коментиран от #27

    12:12 02.03.2026

  • 22 ФАКТИ

    8 1 Отговор
    Пуделите на Рижавия са готови да се намесят.

    12:12 02.03.2026

  • 23 Соваж бейби

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "000":

    Абе гледай си работата сега е момента да им свалят режимите и да измитаме нашествиниците на Меркел,ако до сега се оправдаваха ме не ги приемат по държавите им да им отварят порти и се махат!

    12:14 02.03.2026

  • 24 в съответствие

    2 0 Отговор
    „в съответствие със споразуменията с партньорите на Париж и принципа на колективната самоотбрана“, цитирано от Франс прес

    12:23 02.03.2026

  • 25 си пън

    4 1 Отговор
    франсе,нали по минските лъжливи преговори от ваша страна гаранти бяхте,и що щете с военни бази в тез държави,първо дълговете си платете,длъжници

    12:23 02.03.2026

  • 26 Тракиец 🇺🇦

    4 1 Отговор
    Франция отдавна не е на французите.. Франция е едно африканско гето на Гана Камерун Уганда Судан Сомалия Нигерия Еритрея Либерия и Зимбабве...във Франция вече няма бял французин ...НАЙ ДОЛНОПРОБНАТА ЧЕРНА ДУПКА НА ЕВРОПА ... ФРАНЦИЯ Е СРАМА И ПОЗОРА НА ЕВРОПА ..ТЯХ САМО ХИТЛЕР ГИ ЛЕКУВАШЕ

    Коментиран от #33

    12:30 02.03.2026

  • 27 Ти пък?

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Соваж бейби":

    Нищо лично, но французите винаги са били гадни колонисти, и искат да грабят. Търсим трима доброволци от Коиловци, които да пратим в помощ на Иран, за отразяване на цялата френска атака.

    Коментиран от #29

    12:31 02.03.2026

  • 28 Тези петли

    2 0 Отговор
    Наистина ли са женски петли или да?! Май са прави онези, които споделят, че САЩ започват конфликтите, а евротъпанарите ги плащат и консумират последствията.

    12:40 02.03.2026

  • 29 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ти пък?":

    Тук е друга работа ,тези бази са там за да им охлаждат страстите на терористите както Дьо Гол дълго време с Алжир .Ако не са Америка и Франция с тези пижами които защитаваш като Меланшон който е антиевропеец и срам за Франция до сега щеше да има много повече атентати в Еврапа да не кажа и по страшно.

    Коментиран от #31

    12:41 02.03.2026

  • 30 Е каква стана тя

    1 1 Отговор
    Излиза че Иран е най големия виновник че се отбранява айде всички срещу него егати демокрацията а Франция да внимават там е пълно с араби първо да се огледат около тях си после да пазят други

    12:42 02.03.2026

  • 31 Не,

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Соваж бейби":

    Но ти мислиш пристрастно, а не справедливо!

    12:50 02.03.2026

  • 32 Клати Курти

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "хаха 🤣":

    Муцка 👅 ,бурята е че за твоята гомммнянна Осрайна ,амуниции няма да останат ,кеффф ли ти е щот мен ми е кеффф ,мило коте 🙀 ....хахаха ..

    12:57 02.03.2026

  • 33 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тракиец 🇺🇦":

    Приятел сокай бибека на някой местен роммм,щото остря хууубавоо бръснача и скоро ще съм там някъде наоколо ....

    13:00 02.03.2026

