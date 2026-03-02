Франция изрази готовност да защити страните от Залива и Йордания

Жан-Ноел Баро, френският външен министър, заяви, че Франция е „готова да участва“ в отбраната на страните от Залива и Йордания, които са били атакувани от Иранската революционна гвардия. Това ще се случи „в съответствие със споразуменията с партньорите на Париж и принципа на колективната самоотбрана“, цитирано от Франс прес, предава БТА.
Министър Баро подчерта, че Франция изразява пълната си подкрепа и солидарност към приятелските страни, които са били цел на ракетни и дронови удари и въвлечени във война, която не са избрали. Сред тях той посочи: Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Йордания.
„Франция е готова да участва в тяхната отбрана“, подчерта той по време на пресконференцията.
1 Георги
11:57 02.03.2026
2 ЕСсср-то
Коментиран от #9
11:58 02.03.2026
3 Европеец
Коментиран от #19, #21
11:58 02.03.2026
4 Пич
Коментиран от #15, #17
11:58 02.03.2026
5 Шопо
11:58 02.03.2026
6 Атина Палада
11:58 02.03.2026
7 ти да видиш
11:59 02.03.2026
8 Френския ,, петел ,,
Да се замислят какви мерки да взимат тук в Европейския съюз и еврозоната защото ще ни се разкатаят портфейлите от предстоящото увеличение на цените на горивата. Какво ще стане с икономиката и без това сме много зле и го караме на популизъм
Коментиран от #11
12:00 02.03.2026
9 Европеец
До коментар #2 от "ЕСсср-то":Имаш предвид Европейския тоталитарен и колониален съюз..... Защото ЕСССР няма нищо общо с благоденствието и успехите на Великия Съветски съюз....
Коментиран от #12
12:00 02.03.2026
10 Баламата
12:01 02.03.2026
11 Френският петел
До коментар #8 от "Френския ,, петел ,,":е проскубана кокошка
12:01 02.03.2026
12 Българин
До коментар #9 от "Европеец":Не ми се пишеше четвъртия урсуляшки райх, ама се сещате.
12:03 02.03.2026
13 СССРБарета
12:04 02.03.2026
14 Уха
12:04 02.03.2026
15 Трудно ще те разберат
До коментар #4 от "Пич":Те са облъчени от демокрация и Джен идеология.
Хрупът зелена енергия и не се интересуват от спад на икономика и закриване на работни места.
12:04 02.03.2026
16 Данко Харсъзина
12:05 02.03.2026
17 хаха 🤣
До коментар #4 от "Пич":дядо Вовчик не го търси, така се е снишил и се е скрил, докато отмине бурята 🤣 че може и него да го отнесе 🤣
Коментиран от #32
12:07 02.03.2026
18 000
Коментиран от #23
12:10 02.03.2026
19 Източна ромелия
До коментар #3 от "Европеец":в тик ток каналите има много кадри с разрушения в цял Израел
12:11 02.03.2026
20 000
12:12 02.03.2026
21 Соваж бейби
До коментар #3 от "Европеец":Онези там са богати няма им плащаме войната като на украинци!Пък е възможно и в Европа да паднат пари от оръжие не само в Америка ,Франция се включва защото има засегнати и нейни бази по тези места.
Коментиран от #27
12:12 02.03.2026
22 ФАКТИ
12:12 02.03.2026
23 Соваж бейби
До коментар #18 от "000":Абе гледай си работата сега е момента да им свалят режимите и да измитаме нашествиниците на Меркел,ако до сега се оправдаваха ме не ги приемат по държавите им да им отварят порти и се махат!
12:14 02.03.2026
24 в съответствие
12:23 02.03.2026
25 си пън
12:23 02.03.2026
26 Тракиец 🇺🇦
Коментиран от #33
12:30 02.03.2026
27 Ти пък?
До коментар #21 от "Соваж бейби":Нищо лично, но французите винаги са били гадни колонисти, и искат да грабят. Търсим трима доброволци от Коиловци, които да пратим в помощ на Иран, за отразяване на цялата френска атака.
Коментиран от #29
12:31 02.03.2026
28 Тези петли
12:40 02.03.2026
29 Соваж бейби
До коментар #27 от "Ти пък?":Тук е друга работа ,тези бази са там за да им охлаждат страстите на терористите както Дьо Гол дълго време с Алжир .Ако не са Америка и Франция с тези пижами които защитаваш като Меланшон който е антиевропеец и срам за Франция до сега щеше да има много повече атентати в Еврапа да не кажа и по страшно.
Коментиран от #31
12:41 02.03.2026
30 Е каква стана тя
12:42 02.03.2026
31 Не,
До коментар #29 от "Соваж бейби":Но ти мислиш пристрастно, а не справедливо!
12:50 02.03.2026
32 Клати Курти
До коментар #17 от "хаха 🤣":Муцка 👅 ,бурята е че за твоята гомммнянна Осрайна ,амуниции няма да останат ,кеффф ли ти е щот мен ми е кеффф ,мило коте 🙀 ....хахаха ..
12:57 02.03.2026
33 Трак 🇺🇦 🐷 🇺🇦 💩
До коментар #26 от "Тракиец 🇺🇦":Приятел сокай бибека на някой местен роммм,щото остря хууубавоо бръснача и скоро ще съм там някъде наоколо ....
13:00 02.03.2026