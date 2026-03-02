Франция изрази готовност да защити страните от Залива и Йордания

Жан-Ноел Баро, френският външен министър, заяви, че Франция е „готова да участва“ в отбраната на страните от Залива и Йордания, които са били атакувани от Иранската революционна гвардия. Това ще се случи „в съответствие със споразуменията с партньорите на Париж и принципа на колективната самоотбрана“, цитирано от Франс прес, предава БТА.

Министър Баро подчерта, че Франция изразява пълната си подкрепа и солидарност към приятелските страни, които са били цел на ракетни и дронови удари и въвлечени във война, която не са избрали. Сред тях той посочи: Саудитска Арабия, Обединени арабски емирства, Катар, Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман и Йордания.

„Франция е готова да участва в тяхната отбрана“, подчерта той по време на пресконференцията.