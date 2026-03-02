Новини
Футболист на Левски е новият голмайстор на efbet Лига

2 Март, 2026 12:00 556 5

  • евертон бала-
  • левски-
  • футбол

Футболист на Левски е новият голмайстор на efbet Лига - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евертон Бала вече е едноличен лидер в класацията на голмайсторите на efbet Лига. Бразилецът отбеляза два гола при драматичната победа с 4:3 срещу Локомотив София, които го изстреляха самостоятелно на върха с 13 попадения.

С тях той изпревари нападателя на ЦСКА 1948 Мамаду Диало и атакуващия полузащитник на Лудогорец, които остават с 12.

От началото на 2026-а година Евертон има цели четири попадения в толкова двубои, докато неговите съперници са с един гол в същия период.

Любопитното е, че ако Бала спечели състезанието за голаджия номер 1, ще е първият играч на Левски след Станислав Костов, който ще е на върха. Костов игра в Левски три сезона – от 2017-а до 2020-а година. През 2018/2019 той отбеляза общо 23 гола в първенството.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вековенъ

    2 0 Отговор
    Така сме вековнитеъ българиъ

    12:24 02.03.2026

  • 2 Опааа

    1 1 Отговор
    Мароооо! Мисиркоооо! А името на футболиста от Лудогорец??? Атакуващият полузащитник!!! Че той един ли е МА мисирко неграмотна!

    Коментиран от #5

    12:50 02.03.2026

  • 3 Левски

    2 0 Отговор
    Бала е супер футболист но вчера със Локо збърка на два пъти и ни отбелязаха голове,защитата също имаше вина .

    Коментиран от #4

    12:55 02.03.2026

  • 4 Левски

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Левски":

    Вчера много от футболистите сбъркаха, но важното е, че победихме! Само Левски!

    13:00 02.03.2026

  • 5 По-полека

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Опааа":

    Прав си, но защо толкова грубо. Не е мисирка, а калинка. Заслужава не псувня, а подигравка. Да е честита на „Факти “„компетентната“ спортна журналистка.

    13:01 02.03.2026

