Футболист на Левски е новият голмайстор на efbet Лига

Евертон Бала вече е едноличен лидер в класацията на голмайсторите на efbet Лига. Бразилецът отбеляза два гола при драматичната победа с 4:3 срещу Локомотив София, които го изстреляха самостоятелно на върха с 13 попадения.
С тях той изпревари нападателя на ЦСКА 1948 Мамаду Диало и атакуващия полузащитник на Лудогорец, които остават с 12.
От началото на 2026-а година Евертон има цели четири попадения в толкова двубои, докато неговите съперници са с един гол в същия период.
Любопитното е, че ако Бала спечели състезанието за голаджия номер 1, ще е първият играч на Левски след Станислав Костов, който ще е на върха. Костов игра в Левски три сезона – от 2017-а до 2020-а година. През 2018/2019 той отбеляза общо 23 гола в първенството.
