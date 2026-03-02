Стилистът на Зендая потвърди: С Том Холанд се ожениха тайно!

Твърденията, че Зендая и Том Холанд вече са сключили брак далеч от публичността, отново разбуниха духовете в Холивуд. Повод за новата вълна от спекулации стана изявление на дългогодишния стилист на актрисата Лоу Роуч, направено на червения килим на наградите на Гилдията на актьорите през 2026 г.

„Сватбата вече се състоя. Пропуснахте я“, заяви Роуч пред Access Hollywood, без да навлиза в подробности. Коментарът му бе възприет от мнозина като потвърждение на слуховете, които циркулират от повече от година, макар официално изявление от страна на актьорите или техните представители да липсва.

Спекулациите около статута на връзката им започнаха още през януари 2025 г., когато Зендая се появи на церемонията „Златен глобус“ с впечатляващ диамантен пръстен на левия безименен пръст. По-късно тя призна, че са сгодени. Само преди няколко дни през февруари тази година тя бе забелязана в Бевърли Хилс със семпла златна халка, което допълнително засили предположенията за евентуална тайна церемония.

Самият Том Холанд индиректно подклажда интереса няколко месеца по-късно по време на публично събитие, когато коригира журналист, нарекъл Зендая негова „приятелка“. „Годеница“, уточни той с усмивка, което бе широко интерпретирано като потвърждение за официален ангажимент.

Двамата актьори се запознават през 2016 г. на снимачната площадка на „Spider-Man: Homecoming“. Първоначално отричаха романтична връзка, но през 2021 г. папарашки снимки в Лос Анджелис на практика потвърдиха отношенията им. Оттогава насам те странят от публичността, като рядко коментират личния си живот.

Към момента няма официално потвърждение от самата двойка за сключен брак, но феновете им не са никак изненадани, имайки предвид колко здрава и стабилна е била връзката им през годините.